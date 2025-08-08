影／撞擊畫面曝！高雄特斯拉闖紅燈撞現代休旅車 波及3機車釀6傷

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

吳姓男子今天凌晨0時15分駕特斯拉載王姓女友人，在高市民族一路右轉專用車道直接闖紅燈，當場猛撞蔡姓男子駕駛的現代休旅車，後衝撞機車停等區的3名騎士，再撞路燈桿才停下，致特斯拉右側車身毀損、右後輪脫落，吳等3人受傷被送醫。

吳姓男子今天凌晨駕特斯拉在高市民族一路闖紅燈，猛撞蔡男休旅車（如圖），並波及在機車停等區的3輛機車，釀6人受傷。記者石秀華／翻攝
左營警分局調查，吳姓男子（25歲）駕白色特斯拉搭載王姓女友人（23歲），今天凌晨0時15分沿民族一路南向北行駛，於右轉專用車道直行時，直接闖紅燈，撞上由大中二路口直行的蔡姓男子（40歲）的黑色現代休旅車。

吳男特斯拉猛烈撞上蔡男休旅車後，波及在機車停等區的朱姓女子（29歲）、林姓女子（24歲）以及林姓男子（20歲）所騎乘的3輛重機車，2車從機車群前方掠過，畫面驚險一瞬間，後撞及路燈桿才停下。

事故導致特斯拉右側車身嚴重凹陷、毀損，右後輪胎脫落，吳、王2人以及蔡男身體擦挫傷，被送醫治療；另3名騎士僅受輕傷未送醫。

警方事後對吳、蔡2男以及3名騎士施以酒測，均無人有酒駕行為；詳細車禍肇責由交通大隊判定釐清。

吳姓男子今天凌晨駕特斯拉在高市民族一路闖紅燈，猛撞蔡男休旅車，並波及在機車停等區的3輛機車；特斯拉車身嚴重毀損、輪胎脫落。記者石秀華／翻攝
吳姓男子今天凌晨駕特斯拉在高市民族一路闖紅燈，猛撞蔡男休旅車（如圖），並波及在機車停等區的3輛機車。記者石秀華／翻攝
吳姓男子今天凌晨駕特斯拉在高市民族一路闖紅燈，猛撞蔡男休旅車，並波及在機車停等區的3輛機車，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
