影／抓到了！台中這棟豪宅高樓層4戶遭鋼珠襲擊引恐慌 彈弓怪客落網

台中市烏日區一棟房價單坪破40萬元的豪宅大樓靠近鐵道的高樓層住戶近日有4戶遭鋼珠射擊，導致門窗玻璃碎裂，引起住戶恐慌並報警。警方循線查獲阮姓嫌犯，並查扣強力彈弓1把，鋼珠證物，初步查出阮嫌與該社區住戶並無結怨，所犯事件非針對該社區，且與住戶無關，犯罪動機尚待釐清，詢後依毀損罪法辦。

據了解，這棟大樓屋齡2年，總戶數101戶，近日靠近鐵道邊四戶高樓層住家門窗玻璃遭被人射擊導致龜裂，所幸沒有人傷亡。

該社區大樓管委會都貼出公告說明，住戶已報案，並請住戶每日查看住家玻璃門窗是否有異常龜裂或破損情形，並隨時注意居家周遭是否有異常情況，如聽到異響、屋外發現無人機巡航靠近等，請第一時間通報櫃台轉知警方排查。

台中市烏日警分局偵查隊隊長林宏霖說明，烏日區某社區大樓有4戶高樓層住戶窗戶玻璃，日前分別遭鋼珠擊中造成龜裂，引起住戶恐慌。警方獲報後立即成立專案小組偵辦。

林宏霖說明，警方依住戶玻璃遭到破壞的方向、角度研判鋼珠行進軌跡，應是以空氣槍或強力彈弓從地面發射，經調閱周遭監視器，並查訪附近工地，循線查獲阮姓嫌犯，並查扣強力彈弓1把，鋼珠證物。

林宏霖指出，經初步調查，阮嫌與該社區住戶並無結怨，所犯事件非針對該社區，且與住戶無關，至於犯罪動機，尚待釐清，詢後依毀損罪移送台中地檢署偵辦。