街友騷擾站務員...警進駐基隆站 台鐵工會：維安做不好那來防衛韌性

台鐵基隆站的站務人員屢受余姓男子騷擾，余男還在站內吸菸，並朝售票窗丟菸蒂。台鐵產業工會發出聲明，指高密度的騷擾攻擊，造成基隆站人員不堪負荷，報警處理顯見無用，急需長期保全人力進駐。鐵警今天調派機動警力在基隆站巡查，維護車站安寧與安全。

台鐵產業公會昨天表示，基隆火車站從7月底起，每天遭街友騷擾至少3次以上，甚至言語攻擊站務員，報警處理排除後，又會持續騷擾，造成站務人員精神幾近崩潰。

工會質疑交通部忽略長期治安死角、台鐵強力執法蒼白無力。今年五月底，曾發生1日3起列車長遭攻擊事件，近年也有數名站務員遭攻擊，迄今不見交通部改善車站、列車安全。

產業工會指出，基隆港有郵輪停靠，基隆站是國門之一。今年新開基隆至石垣島航線，預期基隆站旅運量會提高，但整個北區營運處的「一等站」，基隆站與萬華站是唯二沒有鐵警據點的單位，成為交通部長期漠視的治安死角。台鐵公司雖宣示強力執法，但未聘僱保全人力或請求鐵警駐點，所謂的強力執法，工會認為蒼白無力。

賴清德總統上台後成立全社會防衛韌性委員會，要強化關鍵基礎設施。內政部長劉世芳去年在立法院表示，2025年前會陸續派駐警力防衛油、水、電、通訊等民生及產業關鍵基礎設施。

工會表示，台鐵幾年前就被列為關鍵基礎設施之一，但從台鐵攻擊事件，顯見政府對於關鍵基礎設施的保護形同虛設。台鐵若連日常維安都做不好，有何社會防衛韌性可言？國家宣示保障關鍵基礎設施的態度與作為在哪裡？

台鐵產業工會表示，已經協助基隆站集體送出職場不法侵害通報，要求交通部與台鐵公司拿出長期有效的方案，並請內政部落實保二總隊進駐關鍵基礎設施，增設警察據點、台鐵聘僱保全人力補足治安死角，不要讓員工在暴力與威脅下工作。

鐵路警察局台北分局今天表示，7月31日、8月1日都接獲報案，指基隆車站南站大廳有街友咆哮滋事。員警到場制止，余男仍持續咆哮，為預防余男及他人受危害，依警察職權行使法施以管束。余男8月1日騎單車撞到人，被撞者未受傷不提告，警方將依違反鐵路法調查後，將余男函移鐵道局裁罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康