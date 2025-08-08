影／高雄露肩長裙女子抬腿伸腳…將斑馬線變伸展台擺拍 警方回應了

高市一名身穿黑衣露肩、白長裙的女子前天上午近9時許走在九如二路與嫩江街口的斑馬線路中央，竟將馬路當伸展台，秀出各種姿勢供對街友人擺拍，誇張行徑被過往人車行車記錄器拍下PO網；警方指女子在馬路拍照嬉戲已觸法，可罰500元。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，只見一名身穿黑衣露肩、白長裙的熟女走在三民區九如二路路口的斑馬線路中央，沒直接過馬路，而是直接擺出各種抬腿、伸腳俏皮的姿勢讓對街友人拍照，拍完照後又走回路邊，讓停紅燈的人車以及要禮讓她的右轉彎機車騎士看傻眼。

轄區三民一警分局指出，並未接獲相關報案紀錄，經調查該名女子是6日上午8時59分許在三民區九如二路與嫩江街口過馬路時擺姿勢拍照。

警方檢視影片後，研判該名女子的行為，已涉違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款「行人在道路上有於交通頻繁的道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」可處500元罰鍰。