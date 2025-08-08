快訊

羨慕！OpenAI發布GPT-5前一晚「送員工4470萬元」 這些人秒變千萬富翁

比「好看」更重要的事 作家盧怡安的家庭料理哲學

男奔寶雲寺刀挾員工喊要見檢察官 柔道國手視訊女檢一招化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄露肩長裙女子抬腿伸腳…將斑馬線變伸展台擺拍 警方回應了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名身穿黑衣露肩、白長裙的女子前天上午近9時許走在九如二路與嫩江街口的斑馬線路中央，竟將馬路當伸展台，秀出各種姿勢供對街友擺拍，誇張行徑被過往人車行車記錄器拍下PO網；警方指女子在馬路拍照嬉戲已觸法，可罰500元。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，只見一名身穿黑衣露肩、白長裙的熟女走在三民區九如二路路口的斑馬線路中央，沒直接過馬路，而是直接擺出各種抬腿、伸腳俏皮的姿勢讓對街友人拍照，拍完照後又走回路邊，讓停紅燈的人車以及要禮讓她的右轉彎機車騎士看傻眼。

轄區三民一警分局指出，並未接獲相關報案紀錄，經調查該名女子是6日上午8時59分許在三民區九如二路與嫩江街口過馬路時擺姿勢拍照。

警方檢視影片後，研判該名女子的行為，已涉違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款「行人在道路上有於交通頻繁的道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」可處500元罰鍰。

警方表示，將循線通知違規女子到案說明，釐清後予以開單告發，另同時宣導正確用路觀念，以維護交通安全。

高市身穿黑衣露肩、白長裙的女子前天上午將九如二路口斑馬線路中央當伸展台，擺出各種姿勢讓友人拍照。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市身穿黑衣露肩、白長裙的女子前天上午將九如二路口斑馬線路中央當伸展台，擺出各種姿勢讓友人拍照。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市身穿黑衣露肩、白長裙的女子前天上午將九如二路口斑馬線路中央當伸展台，擺出各種姿勢讓友人拍照。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市身穿黑衣露肩、白長裙的女子前天上午將九如二路口斑馬線路中央當伸展台，擺出各種姿勢讓友人拍照。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市身穿黑衣露肩、白長裙的女子前天上午將九如二路口斑馬線路中央當伸展台，擺出各種姿勢讓友人拍照。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市身穿黑衣露肩、白長裙的女子前天上午將九如二路口斑馬線路中央當伸展台，擺出各種姿勢讓友人拍照。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市身穿黑衣露肩、白長裙的女子前天上午將九如二路口斑馬線路中央當伸展台，擺出各種姿勢讓友人拍照。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市身穿黑衣露肩、白長裙的女子前天上午將九如二路口斑馬線路中央當伸展台，擺出各種姿勢讓友人拍照。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市身穿黑衣露肩、白長裙的女子前天上午將九如二路口斑馬線路中央當伸展台，擺出各種姿勢讓友人拍照。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市身穿黑衣露肩、白長裙的女子前天上午將九如二路口斑馬線路中央當伸展台，擺出各種姿勢讓友人拍照。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

影片 街友 擺拍

延伸閱讀

影／林岱樺燦笑比愛心 「未被停權、繼續參選高雄市長」

與盧秀燕「擺拍」？母無端遭綠側翼羞辱 羅智強怒批：賴清德帶頭掀仇恨

人力在哪裡？颱風淹水國軍救災慢半拍 議員怒批：水退了才來擺拍

【重磅快評】擺拍治國 賴清德政績只在宣傳照的像框裡

相關新聞

街友騷擾站務員...警進駐基隆站 台鐵工會：維安做不好那來防衛韌性

台鐵基隆站的站務人員屢受余姓男子騷擾，余男還在站內吸菸，並朝售票窗丟菸蒂。台鐵產業工會發出聲明，指高密度的騷擾攻擊，造成...

影／高雄露肩長裙女子抬腿伸腳…將斑馬線變伸展台擺拍 警方回應了

高市一名身穿黑衣露肩、白長裙的女子前天上午近9時許走在九如二路與嫩江街口的斑馬線路中央，竟將馬路當伸展台，秀出各種姿勢供...

台鐵電力段員工麟洛站巡查線路突昏倒 送醫不治

一名台鐵台南電力段員工7日下午巡查線路時，在台鐵麟洛站附近昏倒，經搶救送醫後仍宣告不治，死亡原因仍待相驗釐清。事發後台鐵...

永欣車業爆內鬼侵吞貨款5千萬 神鬼女會計移送北檢

調查局新北市調查處獲報，知名機車經銷商永欣車業女會計陳惠儀，4年內侵占永欣、永鑫車業經銷商貨款超過5千萬元，今天搜索約談...

車牌被吊扣向友人借車牌號碼 再上網買假車牌...開車上路觸法

基隆市潘姓男子的汽車牌照被監理單位吊扣後，到蝦皮商城用1萬5000元購買2面偽造的車牌，掛在自己的車上使用。基隆地檢署偵...

女子失聯多日...家屬高雄報案協尋3天 今新北警尋獲已香消玉殞

吳姓女子失聯多日，家屬3天前向高雄警方報案協尋，新北警方調閱監視器以車尋人，今天下午尋獲時已香消玉殞，警方報請檢方明天相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。