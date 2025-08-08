台中石岡8旬翁疑不熟路況　駕車滑落邊坡翻覆無傷

87歲莊姓男子昨天駕車行經台中市石岡區石岡街下坑巷126號旁，疑因道路狹窄，駕駛對路況不熟，行經該處時不慎滑落邊坡，導致車輛側翻，駕駛自行爬出車外脫困，幸未受傷。

台中市警察局東勢分局今天透過文字稿表示，昨天上午9時29分許，在石岡區石岡街下坑巷126號旁一輛自小客車因道路狹窄且駕駛對路況不熟，行經該處時不慎滑落邊坡導致車輛側翻，駕駛自行爬出車外脫困，所幸並未受傷。

警方現場初步調查，該自小客車駕駛為87歲莊姓男子，當時獨自駕車行經事故地點，事發當時現場無交通號誌，標誌、標線均正常，且並無施工情形。莊男無飲酒情形、未受傷，現場由警方完成處理與相關紀錄。

東勢警分局石岡分駐所所長吳永鑫提醒，山區道路狹窄蜿蜒，駕駛人行經不熟悉路段時應減速慢行，注意道路狀況，以避免發生意外。