台鐵電力段員工麟洛站巡查線路突昏倒 送醫不治

聯合報／ 記者潘奕言劉星君／屏東即時報導

一名台鐵台南電力段員工7日下午巡查線路時，在台鐵麟洛站附近昏倒，經搶救送醫後仍宣告不治，死亡原因仍待相驗釐清。事發後台鐵成立關懷小組，職安管理員也持續了解並追蹤相關案情。

7日中午台鐵發出快訊，台鐵屏東線西勢至潮州段，受西勢站號誌故障影響，自中午12時起上、下行各次列車皆有延誤。台鐵台南電力段九曲堂電力分駐所下午1時許接獲西勢站通報，屏東線30k+100處有氣球卡到懸臂組上，因此派出蔡姓、陳姓及江姓3名員工開工程車前往。

3人下午2時許3人抵達西勢站，辦理保修後江員負責列車監視，蔡員及陳員約開車到麟洛站間路線巡查，再徒步前往通報地點巡查，並無發現異狀後往回走，下午2時30分左右，在距離麟洛站南方約300公尺處陳員突然昏倒。

蔡員立刻打119並嘗試背負搬運陳員到麟洛站內未果，隨即幫陳員CPR，約10分鐘後救護車抵達現場，陳員已無呼吸心跳，緊急送到屏東國仁醫院搶救，仍宣告不治，台鐵也緊急通知其家人。

段長與副段長獲報後趕往醫院，並成立關懷小組。確切死亡原因仍待相驗釐清，台鐵的職安管理員也持續追蹤並了解相關案情。

台鐵麟洛站。圖／翻攝自Google maps
台鐵 屏東 死亡

