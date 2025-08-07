永欣車業爆內鬼侵吞貨款5千萬 神鬼女會計移送北檢
調查局新北市調查處獲報，知名機車經銷商永欣車業女會計陳惠儀，4年內侵占永欣、永鑫車業經銷商貨款超過5千萬元，今天搜索約談陳女、丈夫黃志明及兒子3人到案，陳女與黃男晚間被依業務侵占罪移送台北地檢署複訊，檢方訊後先命兒子請回。
永欣車業為知名山葉及光陽經銷商，主要進口重型機車，從事新舊車買賣等業務。永欣車近來發發現帳目異常，帳款短少，懷有公司有內鬼會計製作假帳、涉侵占貨款，向新北處板橋站提告。
檢調追查，63歲的陳惠儀擔任永欣、永鑫會計多年，深受老闆信任，竟於2018至2022年間，侵吞經銷商未入帳的貨款高達5千萬元，陳女取得貨款後涉透過丈夫、兒子購買位於宜蘭的不動產，並支付現金2百多萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言