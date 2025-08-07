永欣車業爆內鬼侵吞貨款5千萬 神鬼女會計移送北檢

調查局新北市調查處獲報，知名機車經銷商永欣車業女會計陳惠儀，4年內侵占永欣、永鑫車業經銷商貨款超過5千萬元，今天搜索約談陳女、丈夫黃志明及兒子3人到案，陳女與黃男晚間被依業務侵占罪移送台北地檢署複訊，檢方訊後先命兒子請回。

永欣車業為知名山葉及光陽經銷商，主要進口重型機車，從事新舊車買賣等業務。永欣車近來發發現帳目異常，帳款短少，懷有公司有內鬼會計製作假帳、涉侵占貨款，向新北處板橋站提告。