快訊

松山機場大跳電！乘客錯愕「現場黑一片」延後起飛 民航局回應了

立委申報財務曝光 「綠營這位」估身家上億、林思銘負債最高

聽新聞
0:00 / 0:00

車牌被吊扣向友人借車牌號碼 再上網買假車牌...開車上路觸法

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市潘姓男子的汽車牌照被監理單位吊扣後，到蝦皮商城用1萬5000元購買2面偽造的車牌，掛在自己的車上使用。基隆地檢署偵辦後，今依偽造特種文書罪嫌起訴。

檢方起訴指出，潘姓男子在自己的汽車牌照遭監理機關吊扣後，先向友人洽商借用「車牌號碼」，接著在去年9月上蝦皮網站，花1萬5000元訂製2面與友人車牌號碼相同的假車牌，到貨後掛在自己的車上，方便開車上路。

去年12月間，潘男把車停在基隆市七堵區百福社區的道路旁，基隆市警局保安警察隊員警巡邏時，巡邏車所配備之AI科技巡防系統發出警示通知。員警停車查看，發現潘男停放的轎車可疑，拖吊保管調查，聯絡車牌登記的所有人、潘男的朋友出面說明，得知潘男借用車牌的過程。

警方接著通知潘男到案說明，潘男坦承掛在車上的車牌是在蝦皮網站訂購買來的。警方製作筆錄後，將全案函送法辦。檢察官偵查後，認為潘男行為涉嫌犯罪，行使偽造特種文書罪起訴。

基隆市潘姓男子到蝦皮商城購買偽造車牌，掛在自己的車上使用。警方查獲後拖吊保管，將全案送辦。檢察官偵查後，依偽造特種文書罪嫌起訴潘男。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市潘姓男子到蝦皮商城購買偽造車牌，掛在自己的車上使用。警方查獲後拖吊保管，將全案送辦。檢察官偵查後，依偽造特種文書罪嫌起訴潘男。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 蝦皮 網站

延伸閱讀

夏季蛇出沒...獅球嶺有眼鏡蛇嚇到人 基隆去年捕634尾蛇龜殼花最多

小學退休校長獲頒教育奉獻獎 楊熾瀧另一身分是基隆市「市歌」作詞人

挺過罷免案...遭綠營議員批「仁愛市場冷氣仍壞」 林沛祥：造謠、炒冷飯

不滿反映磁扣感應不良未處理 他怒撕管委會公告代價罰金3萬

相關新聞

永欣車業爆內鬼侵吞貨款5千萬 神鬼女會計移送北檢

調查局新北市調查處獲報，知名機車經銷商永欣車業女會計陳惠儀，4年內侵占永欣、永鑫車業經銷商貨款超過5千萬元，今天搜索約談...

台29線高雄甲仙四德大橋路段 砂石車逆向衝撞電桿...駕駛命危

高雄市甲仙區台29線四德大橋路段今天下午5時許發生砂石車衝撞對向電線桿意外，造成66歲駕駛朱姓男子當場沒有呼吸心跳，救出...

車牌被吊扣向友人借車牌號碼 再上網買假車牌...開車上路觸法

基隆市潘姓男子的汽車牌照被監理單位吊扣後，到蝦皮商城用1萬5000元購買2面偽造的車牌，掛在自己的車上使用。基隆地檢署偵...

床墊工廠大火...一旁豬舍14頭豬變「烤乳豬」 熱壓輪機空轉肇事

彰化縣一家床墊工廠前年發生火災，還波及一旁養豬場，活活把14頭豬變成「烤乳豬」，事後火災鑑定發現原來是廠內熱壓輪機的輸送...

汐止用戶電燈閃爍 電器保護裝置跳脫 捷運汐東線是禍首？台電明檢測

新北市汐止區同興路一帶的住戶，今天傍晚發現家中電燈閃爍，或有保護裝置的電器電力跳脫，要重新啟動。台電指與捷運汐東線工程在...

女子失聯多日...家屬高雄報案協尋3天 今新北警尋獲已香消玉殞

吳姓女子失聯多日，家屬3天前向高雄警方報案協尋，新北警方調閱監視器以車尋人，今天下午尋獲時已香消玉殞，警方報請檢方明天相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。