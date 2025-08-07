聽新聞
車牌被吊扣向友人借車牌號碼 再上網買假車牌...開車上路觸法
基隆市潘姓男子的汽車牌照被監理單位吊扣後，到蝦皮商城用1萬5000元購買2面偽造的車牌，掛在自己的車上使用。基隆地檢署偵辦後，今依偽造特種文書罪嫌起訴。
檢方起訴指出，潘姓男子在自己的汽車牌照遭監理機關吊扣後，先向友人洽商借用「車牌號碼」，接著在去年9月上蝦皮網站，花1萬5000元訂製2面與友人車牌號碼相同的假車牌，到貨後掛在自己的車上，方便開車上路。
去年12月間，潘男把車停在基隆市七堵區百福社區的道路旁，基隆市警局保安警察隊員警巡邏時，巡邏車所配備之AI科技巡防系統發出警示通知。員警停車查看，發現潘男停放的轎車可疑，拖吊保管調查，聯絡車牌登記的所有人、潘男的朋友出面說明，得知潘男借用車牌的過程。
警方接著通知潘男到案說明，潘男坦承掛在車上的車牌是在蝦皮網站訂購買來的。警方製作筆錄後，將全案函送法辦。檢察官偵查後，認為潘男行為涉嫌犯罪，行使偽造特種文書罪起訴。
