女子失聯多日...家屬高雄報案協尋3天 今新北警尋獲已香消玉殞

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

吳姓女子失聯多日，家屬3天前向高雄警方報案協尋，新北警方調閱監視器以車尋人，今天下午尋獲時已香消玉殞，警方報請檢方明天相驗進一步釐清死亡原因。

新北市土城警方本月4日接獲高雄市左營警方單一窗口轉報失蹤協尋案件，家屬向高雄警方指稱，平日都有互通訊息連絡的妹妹吳姓女子（34歲）已數日音訊全無，擔心發生意外。

因吳女現居新北市土城區，高雄警方轉報給土城警方協尋，警方以車追人調閱該車號行車軌跡，今天追查出該車曾於上月24日行經新店區新烏路往屈尺方向。

新店警方今天下午1時許接獲土城警方轉報，調閱轄區新烏路沿線監視器，並派警車巡邏於今天下午3時20分發現吳女所駕駛的暗紅色汽車停在松林路邊，經檢視車內情況，見她躺臥車內，由消防人員到場協助破窗打開車門後，飄出濃濃屍臭，確認吳女已明顯死亡多時。

據了解，死者疑病痛纏身。警方已報請台北地檢署檢察官於明天相驗確認死亡原因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

吳姓女子失聯多日，家屬3天前在向高雄警方報案協尋，新北警方以車尋人，今天下午尋獲時已香消玉殞。記者王長鼎／翻攝
吳姓女子失聯多日，家屬3天前在向高雄警方報案協尋，新北警方以車尋人，今天下午尋獲時已香消玉殞。記者王長鼎／翻攝

土城 死亡

