台29線高雄甲仙四德大橋路段 砂石車逆向衝撞電桿...駕駛命危
高雄市甲仙區台29線四德大橋路段今天下午5時許發生砂石車衝撞對向電線桿意外，造成66歲駕駛朱姓男子當場沒有呼吸心跳，救出後緊急送醫急救，旗山警方正釐清事故發生原因，近期山區道路趕工災後搶修，不少工程單位大車皆頻繁出入，警方呼籲駕駛應小心駕駛。
旗山警分局表示，事故發生在甲仙區台29線四德大橋橋頭，事故原因疑似是66歲的朱姓男子駕駛砂石車不慎自撞路邊護欄，造成朱男受困車內，警、消獲報到場後，朱男在現場已無呼吸心跳，已正緊急將他救出。
警方指出，朱男當時開車行經事故地點，疑似因未注意車前狀況而自撞路邊護欄，導致車損人傷，幸好無波及其他人車，至於酒測值及詳細的肇事原因仍待警方進一步檢驗釐清。為防止其他危害發生，員警在現場協助疏導交通，以維護在場人員及用路人的安全，現場道路測繪後，排除事故車輛。
警方呼籲，駕駛人上路務必保持良好精神狀態，隨時注意車前狀況，切勿疲勞駕駛或是分心，遵守交通標誌標線、謹慎操作車輛，以確保自己與其他用路人安全。
