床墊工廠大火...一旁豬舍14頭豬變「烤乳豬」 熱壓輪機空轉肇事
彰化縣一家床墊工廠前年發生火災，還波及一旁養豬場，活活把14頭豬變成「烤乳豬」，事後火災鑑定發現原來是廠內熱壓輪機的輸送帶無原料空轉，摩擦床墊墊片過熱而起火，彰化地方法院認為邱姓老闆未做好安全斷電裝置、也未做好員工訓練，依公共危險罪判刑4月，得易科罰金。
這起工廠火警發生在2023年8月28日晚間8時，當時大火延燒，除了廠房的鐵皮屋頂和廠區被燒毀，緊鄰的養豬場也遭殃，當時整場上百隻的豬在火災中大聲嚎叫，幸好消防隊迅速控制火勢，才未擴大災情，不過14頭豬因此死亡，豬舍圍牆倒塌、帆布也燒燬。
檢方調查及火災鑑識發現，床墊工廠內的熱壓輪機前曾多次發生輸送帶無原料空轉摩擦床墊墊片，導致床墊墊片過熱起火，邱姓老闆原應設置熱壓輪機過熱保護斷電迴路設備，並應落實員工安全教育訓練，以免設備空轉而過熱，老闆因疏於注意，才會發生火災。
火災除導致床墊廠房機器燒毀，還造成鄰近豬舍毀損及豬隻損失，但邱男和豬農對於賠償金額認知差距過大，未達成和解，因此法官依公共危險罪將邱男判刑4月。
