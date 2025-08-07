聽新聞
每天開單收費！見這輛車雨刷已夾4張起疑 收費員驚見車內有人報案
鄭姓男子把車子停在路旁停車格，疑在車內走絕路。收費員開單4天，擋風玻璃雨刷已夾了數張單據起疑，查到車內有人急忙報案。消防人員到場，發現張男已死亡，警方報請檢方相驗調查。家屬說，張男曾尋短被勸阻，沒想到最後還是最上這條路。
50多歲鄭男8月5日把轎車停在六合街，靠山壁路旁的停車停車格。收費員當天開始開單，連開4天後，今天下午接續登錄停車時間時，內心起疑，查看車內才發現駕駛座上有名男子。
今天天氣很熱，但這輛車並未啟動引擎，很不正常，馬上報案。警方聯繫鎖匠前來打開車門，發現鄭男明顯死亡，身體出現屍斑，後座有炭盆，採證後將報請基隆地檢署檢察官相驗，釐清死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
