金門民代涉嫌道路尋仇聚眾鬥毆 遭地檢起訴

中央社／ 金門7日電

金門某鎮民代表翁男、蔡男因有衝突，翁男涉嫌駕車衝撞蔡男車輛後，並與友人持械攻擊。事後蔡男向檢方辯稱僅口角爭執，但金門地檢署查證後，今天依聚眾鬥毆等罪起訴翁男，並以偽證罪將蔡男一併起訴。

金門地檢署今天發布新聞稿表示，民國113年10月30日晚間，翁男及其友人在蔡男住處前發生衝突後，蔡男酒後駕車於住處周邊繞行，翁男則因事前衝突心懷怨懟，駕車搭載友人前往蔡男住處尋仇報復。翁男先駕車衝撞蔡男駕駛車輛，隨後與友人持不明種類器械，在公共道路上攻擊已下車的蔡男及到場支援的蔡男友人，造成蔡男及其友人多處受傷。

警方到場後，測得蔡男吐氣酒精濃度為每公升0.49毫克，隨即將其送醫治療。

檢方指出，蔡男具結後卻虛偽供稱現場僅發生口角，否認有人持刀械或發生肢體衝突，並稱自身傷勢是被玻璃割傷，意圖掩飾翁男等人涉聚眾鬥毆的事實。

檢方說明，翁男及其友人涉犯刑法妨害公眾往來安全罪，並違反攜帶兇器在公共場所三人以上聚眾施暴致生危險等罪嫌；蔡男則涉犯刑法不能安全駕駛動力交通工具及偽證罪，全案經偵查終結，依法提起公訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

衝突 金門 鬥毆

