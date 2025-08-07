永欣車業神鬼女會計4年涉侵占貨款5千萬 檢調搜索約談一家3口

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

知名機車經銷商永欣車業陳姓女會計涉在4年間侵占永欣、永鑫車業的經銷商貨款超過5千萬元，台北地檢署今依業務侵占等罪嫌搜索約談陳女、黃姓丈夫及兒子3人到案，稍早兒子訊後請回，陳女與丈夫將移送台北地檢署複訊。

永欣車業為知名山葉及光陽經銷商，主要進口重型機車，從事新舊車買賣等業務。全案直到永欣車業發現帳目異常，帳款短少，懷有公司有內鬼會計製作假帳、涉侵占貨款，日前報案提告。

檢調掌握，6旬陳姓女會計擔任永欣、永鑫會計多年，深受老闆信任，卻涉嫌在2018年至2022年間4年侵占經銷商未入帳的貨款高達5千萬餘元，陳女取得貨款後涉透過丈夫、兒子購買位於宜蘭的不動產，已支付現金2百多萬元。

台北地檢署今依刑法業務侵占、商業會計法填製不實會計憑證等罪嫌、一般洗錢罪，指揮調查局新北市調查處兵分3路搜索陳女、丈夫及兒子住居所3處，通知3人到案，稍早黃姓兒子訊後請回，陳等2人將移送檢方複訊。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

