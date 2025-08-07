影／北市76歲翁暴衝撞3車！宛如「碰碰車」 他喊：無法煞車

76歲蔡姓老翁今天開車去北投區振興醫院看診，回家途中先撞上前方車輛車尾，倒車時撞上後方車輛車頭，接著莫名暴衝，逆向行駛再追撞前方車輛車尾，最後在石牌國中前撞上燈桿才停下，一路連撞3車。蔡翁警詢時供稱「機械故障無法煞車」，警方懷疑太緊張釀禍，確認駕照正常，依車禍流程處理。

事發畫面曝光，只見蔡翁前進時撞上前方車輛，倒車時疑因油門踩太多，大力撞擊後方車輛，最後宛如「逃亡」般S型在路口駛離，全部過程宛如碰碰車，承辦員警看完畫面後，大驚無人受傷真的萬幸。

北投警方指出，今天中午12點23分接獲報案，北投區石牌路二段與東華街二段路口發生交通事故，蔡男開車沿石牌路二段東往西行駛，車頭撞上41歲褚姓女子車尾後，再倒車碰撞47歲王姓男子駕駛的車頭，隨後沿石牌路二段行駛至東華街二段口，撞擊46歲曾男駕駛的左後車尾後，再撞擊路旁燈桿停下；期間共擦撞3車。

現場無人送醫，警方確認蔡男駕照正常、沒有酒駕，蔡男警詢時供稱「機械故障無法煞車」，由於僅財損，事後依車禍流程處理；據了解，蔡翁在石牌國中前擦撞到一名行人，但該名行人疑似無大礙自行離去，北市消防局派遣的救護車空車歸隊，無人送醫。