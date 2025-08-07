聽新聞
北市76歲翁開車暴衝！逆向連撞3車石牌國中前自撞燈桿才停下
台北市石牌國中前今天發生暴衝意外，76歲蔡姓男子開車載妻子外出，不明原因突然暴衝，沿路逆向衝撞3輛行駛中車輛，最後在石牌國中前撞上燈桿後才停下，警方趕抵，確認車內沒有違禁品，蔡男駕照也正常，事後依車禍流程處理。
北投警方指出，今天中午12點23分接獲報案，北投區石牌路二段與東華街二段路口發生交通事故，蔡男開車沿石牌路二段東往西行駛，車頭撞上41歲褚姓女子車尾後，再倒車碰撞47歲王姓男子駕駛的車頭，隨後沿石牌路二段行駛至東華街二段口，撞擊46歲曾男駕駛的左後車尾後，再撞擊路旁燈桿停下；期間共擦撞3車。
現場無人送醫，警方確認蔡男駕照正常、沒有酒駕，蔡男警詢時供稱「機械故障無法煞車」，由於僅財損，事後依車禍流程處理；據了解，蔡翁在石牌國中前擦撞到一名行人，但該名行人疑似無大礙自行離去，北市消防局派遣的救護車空車歸隊，無人送醫。
