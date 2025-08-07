驚！遭鋼珠襲擊 台中鐵道旁4戶豪宅高樓層落地窗爆裂 警追查中
台中市烏日區一棟房價單坪破40萬元的豪宅大樓靠近鐵道的高樓層住戶，近日有4戶門窗因不明原因遭鋼珠射擊，導致玻璃碎裂，住戶嚇得報警。警方經勘查採證，拾獲鋼珠，不排除由空氣槍或強力彈弓所發射，正調閱畫面過濾比對偵辦中。
據了解，這棟大樓屋齡2年，總戶數101戶，近日有靠近鐵道邊7樓、8樓有四戶，包括A棟三戶、B棟一戶的住家門窗玻璃遭被人射擊導致龜裂，所幸沒有人傷亡。
該社區大樓管委會都貼出公告說明，住戶已報案，並請住戶每日查看住家玻璃門窗是否有異常龜裂或破損情形，並隨時注意居家周遭是否有異常情況，如聽到異響、屋外發現無人機巡航靠近等，請第一時間通報櫃台轉知警方排查。
烏日警分局長獲報後，分局長劉雲鵬帶著偵查隊長林宏霖到大樓附近勘查。警方說明，經鑑識小組勘查採證，確實有尋獲鋼珠，不排除由空氣槍或強力彈弓所發射，正擴大調閱監視器過濾比對，積極查找犯嫌中。
