影／Uber載客太急綠燈直行沒煞車 遭北市救護車擦撞

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中正區今天早上發生救護車遭撞意外，賴姓男子開Uber載客，行經忠孝東路與金山南路口時，疑因車速過快反應不及，當場跟救護車擦撞，Uber受慣性影響開上行人庇護島頭、卡在上面，所幸現場無人受傷送醫，事後依交通事故流程處理。

監視器畫面可見，當時路口機車聽聞鳴笛聲都已經停下，沒想到Uber完全沒注意路況、絲毫沒有煞車，車身遭救護車車頭擦撞。

警方指出，7日早上10點6分獲報，忠孝東路與金山南路口發生交通擦撞事故，現場是Uber和救護車擦撞，調閱監視器畫面發現，Uber未在路口禮讓救護車，遭救護車擦撞肇事。

Uber駕駛36歲賴男表示，當時載客見綠燈直行，聽到救護車鳴笛聲已經反應不及，警方確認現場無人酒駕，依交通事故流程處理，並呼籲駕駛車輛行經路口時應減速慢行、提高警覺，注意周遭車況與行人安全，尤其應禮讓執行緊急任務特種車輛，以確保行車安全。

台北市中正區今天早上發生救護車遭撞意外。記者翁至成／翻攝
