影／Uber載客太急綠燈直行沒煞車 遭北市救護車擦撞

台北市中正區今天早上發生救護車遭撞意外，賴姓男子開Uber載客，行經忠孝東路與金山南路口時，疑因車速過快反應不及，當場跟救護車擦撞，Uber受慣性影響開上行人庇護島頭、卡在上面，所幸現場無人受傷送醫，事後依交通事故流程處理。

監視器畫面可見，當時路口機車聽聞鳴笛聲都已經停下，沒想到Uber完全沒注意路況、絲毫沒有煞車，車身遭救護車車頭擦撞。

警方指出，7日早上10點6分獲報，忠孝東路與金山南路口發生交通擦撞事故，現場是Uber和救護車擦撞，調閱監視器畫面發現，Uber未在路口禮讓救護車，遭救護車擦撞肇事。