影／又是自動輔助系統！國5北上坪林路段追撞緩撞車 車頭全毀
周姓男子今天上午駕車載友人行經國五北向14.2公里坪林路段，疑開啟自動駕駛輔助系統，未注內側車道正在執行道路清掃作業工程，高速追撞緩衝車導致車頭幾乎全毀，所幸車上2人未受傷，但這起事故占用內側車道，於上午11時4分排除恢復正常通行。
國道警察第九大隊勤務指揮中心今天上午10時25分接獲坪林行控中心通報，國道五號北向14.2公里坪林路段，在內側車道正執行道路清掃作業工程的緩撞車，遭1輛黑色汽車從後方直接高速追撞。
國九隊勤務指揮中心立即派遣線上巡邏警車前往，發現周姓男子（28歲）駕車搭載1名友人欲前往宜蘭，疑似開啟自動駕駛輔助駕駛，行經該處時雖系統有出警示，仍來不及煞車致直接從後方追撞緩撞車肇事，肇事原因經查初步確認為使用自動輔助駕駛，未注意前方狀況才肇事。
周男酒測值為零，也坦承確有開輔助駕駛，事故一度占用內側1線車道，事故現場在上午11時4分完全排除，恢復正常通行。警方呼籲用駕駛路人使用自動輔助系統駕駛車輛，隨時注意前方動態，不要過度依賴輔助系統、分心駕駛，以免遇到狀況應變不及，傷人又害己。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言