影／又是自動輔助系統！國5北上坪林路段追撞緩撞車 車頭全毀

周姓男子今天上午駕車載友人行經國五北向14.2公里坪林路段，疑開啟自動駕駛輔助系統，未注內側車道正在執行道路清掃作業工程，高速追撞緩衝車導致車頭幾乎全毀，所幸車上2人未受傷，但這起事故占用內側車道，於上午11時4分排除恢復正常通行。

國道警察第九大隊勤務指揮中心今天上午10時25分接獲坪林行控中心通報，國道五號北向14.2公里坪林路段，在內側車道正執行道路清掃作業工程的緩撞車，遭1輛黑色汽車從後方直接高速追撞。

國九隊勤務指揮中心立即派遣線上巡邏警車前往，發現周姓男子（28歲）駕車搭載1名友人欲前往宜蘭，疑似開啟自動駕駛輔助駕駛，行經該處時雖系統有出警示，仍來不及煞車致直接從後方追撞緩撞車肇事，肇事原因經查初步確認為使用自動輔助駕駛，未注意前方狀況才肇事。