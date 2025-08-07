影／又是自動輔助系統！國5北上坪林路段追撞緩撞車 車頭全毀

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

周姓男子今天上午駕車載友人行經國五北向14.2公里坪林路段，疑開啟自動駕駛輔助系統，未注內側車道正在執行道路清掃作業工程，高速追撞緩衝車導致車頭幾乎全毀，所幸車上2人未受傷，但這起事故占用內側車道，於上午11時4分排除恢復正常通行。

國道警察第九大隊勤務指揮中心今天上午10時25分接獲坪林行控中心通報，國道五號北向14.2公里坪林路段，在內側車道正執行道路清掃作業工程的緩撞車，遭1輛黑色汽車從後方直接高速追撞。

國九隊勤務指揮中心立即派遣線上巡邏警車前往，發現周姓男子（28歲）駕車搭載1名友人欲前往宜蘭，疑似開啟自動駕駛輔助駕駛，行經該處時雖系統有出警示，仍來不及煞車致直接從後方追撞緩撞車肇事，肇事原因經查初步確認為使用自動輔助駕駛，未注意前方狀況才肇事。

周男酒測值為零，也坦承確有開輔助駕駛，事故一度占用內側1線車道，事故現場在上午11時4分完全排除，恢復正常通行。警方呼籲用駕駛路人使用自動輔助系統駕駛車輛，隨時注意前方動態，不要過度依賴輔助系統、分心駕駛，以免遇到狀況應變不及，傷人又害己。

周姓男子今天上午駕車載友人行經國五北向14.2公里坪林路段，疑開啟自動駕駛輔助系統，未注內側車道正在執行道路清掃作業工程，高速追撞緩衝車導致車頭幾乎全毀，所幸車上2人未受傷。記者王長鼎／翻攝
