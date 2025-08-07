快訊

竹南街頭出現碰瓷哥 駕駛倒車閃避還被拍打車窗追趕

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南市區昨早上學時段竟當街出現疑碰瓷假車禍！1輛停等紅燈休旅車駕駛見車前突竄出一名男子倒在路面，接著表演手腳受傷模樣，駕駛嚇得倒車閃避，然後繞開男子驅車離開時，還被碰瓷男拍打車窗威喝「麥走」，全案警方正依違反刑法公共危險及詐欺罪調查中。

據了解，竹南鎮一名男駕駛昨天上午8點多送孩子上學後要上班，開著休旅車行經光復路竹南郵局附近道路時，停等紅燈，突然間一名男子手提物品走到休旅車前，擋住休旅車去路。

該名疑似碰瓷男子，先假裝倒在路面，接著表演手腳受傷模樣慢慢站起身，正要趨前找駕駛理論，未料男駕駛當場倒車，然後加速閃避離去；過程中，碰瓷男還趁機拍打車窗威喝「麥走、麥走！」，全程也都被行車紀錄器拍下。

影片PO網後，網友紛紛一面倒痛斥「超扯」、「不景氣，沒有道德良知的人，總是用伎倆想要謀取錢財」、「太誇張了，好會演」、「演成這樣是有病？沒去演戲可惜」

當事人陳姓駕駛說，當時正停等紅綠燈，發現該名男子行為奇怪，等到號誌轉為綠燈後，車也無法前進，只好倒車後閃過該名男子趕緊離開。結果該名男子還追著拍打其車窗，不停喊叫「麥走、麥走！」

竹南警方表示，針對這起疑似製造假車禍案，將調閱路口監視器釐清案情還原案發經過，通知當事人至分局說明。由於該名男子擋在休旅車前，還拍打車窗威嚇行徑，可能涉違反刑法公共危險及詐欺罪；另涉違反道路交通管理處罰條例行人不依規定，擅自穿越車道，將處500元以下罰鍰。

針對該男子擋在休旅車前還拍打車窗威嚇行徑，警方將依違反刑法公共危險及詐欺罪嫌，通知當事人到案說明。圖／翻攝臉書竹南大小事
針對該男子擋在休旅車前還拍打車窗威嚇行徑，警方將依違反刑法公共危險及詐欺罪嫌，通知當事人到案說明。圖／翻攝臉書竹南大小事

