影／南消推「雙軌救護派遣機制」 線上醫療加雙重電擊完成救命任務

一名65歲男子日前在台南市歸仁區超商內突然倒地失去意識，消防局趕往後，透過「線上醫療」機制，與成大醫院醫師張鴻傑聯繫獲得指示，成功進行兩台電擊器同步施作的「雙重連續性去顫電擊（DSED）」，有效提升復甦成功率，完成一次高難度院前救命行動。

台南市消防局指出，上月25日救護人員於新營區執行一場重大車禍急救任務，在線上醫療指導下施行「胸腔針刺減壓術」，挽救一名創傷性心搏停止患者的生命後，30日又於歸仁區一間超商內，順利完成台南首例院前實施「雙重連續性去顫電擊（DSED）」。

「線上醫療」是指現場緊急救護技術員依狀況評估後，主動與指導醫師透過遠距連線通訊討論處置方案，於獲同意後即時執行，也更突顯院前急救和醫療專業緊密合作的重要性。

當日消防局獲報後，立即依南關區（涵括仁德、歸仁、關廟及龍崎）「雙軌救護派遣機制」調派兩輛救護車前往現場，由於該名65歲患者出現持續性心室纖維顫動（refractory VF），首次電擊未能中止心律異常，救護人員隨即啟動「線上醫療」機制。

救護人員在雙軌派遣下，具備兩台電擊器及多位專業人員，經與成大醫院指導醫師張鴻傑聯繫獲得專業指示，成功進行兩台電擊器同步施作的「雙重連續性去顫電擊（DSED）」，有效提升復甦成功率，完成一次高難度院前救命行動。

消防局近年來積極提升院前救護品質，在救護人力資源有限的狀況下，特於南關區推動具本地特色的「雙軌執勤模式」，遇有OHCA（到院前心跳停止）案件時，同步出動第二部高階救護車支援，使現場能具備更多裝備與專業人力。

市長黃偉哲表示，此次院前DSED操作成功，不只是消防局專業能力的展現，更是醫療體系與公務單位跨機合作的典範，也驗證市府推動緊急救護政策多年來的具體成果。