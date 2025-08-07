快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

影／「87煙火」慶生代價超高…消防局認是專業煙火 最高罰150萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區崇德拖吊場在今天凌晨2時許，有人施放煙火擾人清夢，市民拍攝影片上傳網路平台，形容為「87煙火」，警消獲報到場，查到符姓男子等3人在場，警方先依違反社違法，裁罰1萬元，消防局則依影片認定，該煙火的施放高度高、範圍大，疑已達到「專業爆竹煙火」的程度，依法最高可罰150萬元，將通知涉案人釐清，另追煙火來源。

台中市消防局危險物品管理科專員凃政宏說，該案就市民提供的影片資料顯示，涉案人已違反爆竹煙火管理條例及相關法令規定，已透過警方積極尋找行為人，若確認其違法釋放「專業爆竹煙火」，將一相關法令規定，處以30萬元以上150萬元以下罰款。

消防人員表示，一般民眾可施放的爆竹煙火，例如沖天炮等，都有相關認可標章，但需依法令規範的時間、地點施放，若違法可罰3萬元至15萬元，但專業爆竹煙火管制更嚴格，廠商存放、流向、施放都有規定，也需向消防局報備。

消防人員說，專業爆竹煙火的施放角度大、範圍廣、高度高、彈藥量多，從民眾拍攝的影片即可略窺一二，而相關的罰則，也比施放一般爆竹煙火的違規行為「重得多」。

第五警分局表示，現場是民眾為慶祝生日所為，相關人員均已查證身分、登記，現場涉案人為符姓男子（27歲）、戴姓男子（21歲）、李姓少年（17歲）等3人，將依違反社會秩序維護法裁罰，依法可罰1萬元，另請消防單位依台中市爆竹煙火施放管制自治條例，認定裁罰。

依照台中市爆竹煙火施放管制自治條例，每日零時至上午6時是禁止施放具有飛行、升空效果之煙火，違者可罰3萬元至15萬元。

另外根據爆竹煙火管理條例，違法施放專業爆竹煙火，可罰30萬元以上150萬元以下罰鍰。

台中市崇德拖吊場旁在今天凌晨有人施放煙火擾民，消防局初步認定恐達專業煙火程度，罰則更高。圖／摘自社會事新聞影音
台中市崇德拖吊場旁在今天凌晨有人施放煙火擾民，消防局初步認定恐達專業煙火程度，罰則更高。圖／摘自社會事新聞影音
台中市符姓男子等3人今天凌晨涉在崇德拖吊場附近施放煙火，警消依法查處。記者陳宏睿／翻攝
台中市符姓男子等3人今天凌晨涉在崇德拖吊場附近施放煙火，警消依法查處。記者陳宏睿／翻攝
台中市符姓男子等3人今天凌晨涉在崇德拖吊場附近施放煙火，警消依法查處。記者陳宏睿／翻攝
台中市符姓男子等3人今天凌晨涉在崇德拖吊場附近施放煙火，警消依法查處。記者陳宏睿／翻攝

