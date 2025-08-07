闖台中綠營議員服務處罵「下流、卑鄙」 警僅送社維法…法院不受理

台中邢姓民眾自稱不滿執政黨、總統，3度跑到民進黨市議員陳俞融服務處咆哮、謾罵，警方僅以違反社會秩序維護法將他移送。但法院發現，邢對服務處員工口出「下流、卑鄙」等言論，以涉嫌刑法妨害名譽，逾越社維法範疇應由檢察官偵辦，裁定本件不受理。

台中第二分局移送指出，邢今年5月初、6月2日及6月25日前後跑到陳俞融服務處咆哮、謾罵，有滋擾公眾得出入場所行為，經服務處王姓員工報警，依社會秩序維護法第68條第2款予以移送台中地院裁處。

台中地院指出，違反社會秩序維護法的行為，若涉嫌違反刑事法律，應移送檢察官依刑事法律規定辦理。

法院查，邢在警詢時表示，他覺得執政黨和總統有問題不適任，才會前來爭論，陳俞融服務處王姓員工則認為，邢是針對他們政黨、議員及工作人員辱罵。

法院勘驗錄影畫面，發現邢在服務處辱罵「噁心、下流、卑鄙，不要臉」等言論，該言語使王姓員工受有辱罵之感受，且語意有輕蔑他人、使之難堪之意，屬於侮辱言詞無誤。

而王姓員工雖然向警方報案稱邢違反社維法，但就邢涉嫌刑事罪責部分，僅稱目前沒有要提刑事告訴，而非「不提告訴。」