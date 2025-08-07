快訊

又將有颱風？ 粉專：熱帶低壓底層環流小而扎實「強度接近上限」

川普100%晶片關稅政府不出面說明 蔣萬安轟：大家都還在抓瞎

抓到了！網紅「鳳梨」宜蘭飲料店遭潑泥水 兩嫌逃400公里落網

聽新聞
0:00 / 0:00

闖台中綠營議員服務處罵「下流、卑鄙」 警僅送社維法…法院不受理

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中邢姓民眾自稱不滿執政黨、總統，3度跑到民進黨市議員陳俞融服務處咆哮、謾罵，警方僅以違反社會秩序維護法將他移送。但法院發現，邢對服務處員工口出「下流、卑鄙」等言論，以涉嫌刑法妨害名譽，逾越社維法範疇應由檢察官偵辦，裁定本件不受理。

台中第二分局移送指出，邢今年5月初、6月2日及6月25日前後跑到陳俞融服務處咆哮、謾罵，有滋擾公眾得出入場所行為，經服務處王姓員工報警，依社會秩序維護法第68條第2款予以移送台中地院裁處。

台中地院指出，違反社會秩序維護法的行為，若涉嫌違反刑事法律，應移送檢察官依刑事法律規定辦理。

法院查，邢在警詢時表示，他覺得執政黨和總統有問題不適任，才會前來爭論，陳俞融服務處王姓員工則認為，邢是針對他們政黨、議員及工作人員辱罵。

法院勘驗錄影畫面，發現邢在服務處辱罵「噁心、下流、卑鄙，不要臉」等言論，該言語使王姓員工受有辱罵之感受，且語意有輕蔑他人、使之難堪之意，屬於侮辱言詞無誤。

而王姓員工雖然向警方報案稱邢違反社維法，但就邢涉嫌刑事罪責部分，僅稱目前沒有要提刑事告訴，而非「不提告訴。」

法院認為，邢的行為已經涉嫌刑法妨害名譽罪，並逾越社會秩序維護法第68條第2款規範，並非純屬警察任務範疇的輕微違序行為，警方應將邢依刑事法律規定辦理，因此裁定本件移送不受理。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

法律 議員 妨害名譽

延伸閱讀

綠營指盧秀燕出訪棄市民不顧 藍營駁不知所謂

中市再現「有蓋無溝」假水溝？ 建設局已拆除：要求廠商加強巡查

黃健豪文宣被綠支持者偷抽走 她反嗆：要反省自己為何遭罷免

中市綠營辦「反共護台晚會」 陳俞融：認同民主價值應站出來

相關新聞

影／疑失蹤移工…驚悚掛20樓高壓電纜亡 台電、消防今著裝爬電塔救援

桃園市龜山區龍壽工業區後方昨下午驚傳有民眾綁繩垂掛在20樓高的高壓電線上，初判已死亡，由於昨天色昏暗且山區細雨，暫停救援...

抓到了！網紅「鳳梨」宜蘭飲料店遭潑泥水 兩嫌逃400公里落網

網紅「鳳梨」（吳泓逸）位於宜蘭市的飲料店遭黑衣人潑灑泥水，涉嫌動手的張、李兩名男子逃亡400公里，仍遭宜蘭警方追查到案，...

影／酒店上月才命案 台北警車煞車失靈撞門柱…傷2男女

今天凌晨近2點，台北市大安警分局員警駕駛警用巡邏車，趕赴一起酒店報案糾紛現場，不料到達地點時，警用車竟煞車失靈，巡邏車撞...

闖台中綠營議員服務處罵「下流、卑鄙」 警僅送社維法…法院不受理

台中邢姓民眾自稱不滿執政黨、總統，3度跑到民進黨市議員陳俞融服務處咆哮、謾罵，警方僅以違反社會秩序維護法將他移送。但法院...

影／年邁父劇烈腹痛...他跑進派出所求助 台南警立開道助送醫

徐姓男子前天下午5時許，跑進台南市警第一分局府東派出所求助，表示年邁父親突發劇烈腹痛，無法站立，且鄰近救護車出勤無法即時...

台東小貨車墜落邊坡1人受困 警消救援中

台東縣達仁鄉農拉里吧部落往東達203產業道路，今天上午8點52分，1輛小貨車疑失控不慎開入一旁邊坡卡在大樹，目前1人受困...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。