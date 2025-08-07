影／年邁父劇烈腹痛...他跑進派出所求助 台南警立開道助送醫

徐姓男子前天下午5時許，跑進台南市警第一分局府東派出所求助，表示年邁父親突發劇烈腹痛，無法站立，且鄰近救護車出勤無法即時支援，希望警方能幫忙；員警了解狀況後，立即駕駛巡邏車，開啟警示燈及鳴笛協助開道，讓徐迅速將父親送往醫院接受治療。

由於當時正值下班尖峰時段，交通繁忙壅塞，在警員吳淳妃與陳志豪引導下，讓原需約20分鐘的車程大幅縮短至7分鐘內，成功讓徐姓男子父親即時抵達醫院接受治療。

據了解，徐父先前已診斷身體有異常症狀，正準備安排手術日期，不料當日在家卻突發性腹痛發作，情況甚是危急，所幸警方即時伸出援手，讓患者及時獲得救治，並對警方熱心協助深表感謝。