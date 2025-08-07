抓到了！網紅「鳳梨」宜蘭飲料店遭潑泥水 兩嫌逃400公里落網

網紅「鳳梨」（吳泓逸）位於宜蘭市的飲料店遭黑衣人潑灑泥水，涉嫌動手的張、李兩名男子逃亡400公里，仍遭宜蘭警方追查到案，但兩嫌對於犯案原因避重就輕，警詢後依毀損、恐嚇等罪嫌送辦。

社群平台「黑色豪門企業」昨天發布一段影片，「鳳梨」位於宜蘭市泰山路的19.5Tea飲料店，遭黑衣人潑灑不明液體。宜蘭警方獲報後立即成立專案小組，調閱周邊監視器，查出當時由23歲張姓男子提一桶泥水到飲料店朝櫃檯潑灑，另一名18歲李姓男子則在店外錄下犯案過程。

兩人犯案後駕駛一輛灰色轎車逃往外縣市，雖然懸掛與原車籍資料不符的他車車牌，意圖製造斷點，躲避警方追查，仍被專案小組掌握，昨天深夜在相距400公里的台南市新營區一間超商前，將人車攔下，帶回宜蘭。據了解，張、李兩嫌都是宜蘭人，坦承共謀潑泥水，但對於為何犯案卻是閃爍其詞。