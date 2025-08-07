快訊

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

網紅「鳳梨」（吳泓逸）位於宜蘭市的飲料店遭黑衣人潑灑泥水，涉嫌動手的張、李兩名男子逃亡400公里，仍遭宜蘭警方追查到案，但兩嫌對於犯案原因避重就輕，警詢後依毀損、恐嚇等罪嫌送辦。

社群平台「黑色豪門企業」昨天發布一段影片，「鳳梨」位於宜蘭市泰山路的19.5Tea飲料店，遭黑衣人潑灑不明液體。宜蘭警方獲報後立即成立專案小組，調閱周邊監視器，查出當時由23歲張姓男子提一桶泥水到飲料店朝櫃檯潑灑，另一名18歲李姓男子則在店外錄下犯案過程。

兩人犯案後駕駛一輛灰色轎車逃往外縣市，雖然懸掛與原車籍資料不符的他車車牌，意圖製造斷點，躲避警方追查，仍被專案小組掌握，昨天深夜在相距400公里的台南市新營區一間超商前，將人車攔下，帶回宜蘭。據了解，張、李兩嫌都是宜蘭人，坦承共謀潑泥水，但對於為何犯案卻是閃爍其詞。

「鳳梨」上月開車和妻子歐菈行經嘉義市博愛路靠近北港路時，疑遭到尾隨的歹徒朝他連開12槍後逃逸，警方懷疑兩嫌犯案與此有關係，今天將兩名嫌犯移送宜蘭地檢署偵辦，並持續追查犯案動機。

群平台「黑色豪門企業」發布一段影片，指宜蘭鳳梨吳泓逸店疑遭潑灑不明液體。翻攝自「黑色豪門企業」。
群平台「黑色豪門企業」發布一段影片，指宜蘭鳳梨吳泓逸店疑遭潑灑不明液體。翻攝自「黑色豪門企業」。
網紅「鳳梨」（吳泓逸）位於宜蘭市的飲料店昨晨遭黑衣人潑灑泥水，宜蘭警方追緝400公里，逮捕兩名嫌犯到案。圖／民眾提供
網紅「鳳梨」（吳泓逸）位於宜蘭市的飲料店昨晨遭黑衣人潑灑泥水，宜蘭警方追緝400公里，逮捕兩名嫌犯到案。圖／民眾提供
張、李兩嫌涉嫌朝「鳳梨」位於宜蘭市的飲料店潑泥水，再共乘懸掛他車車牌的灰色轎車逃到台南。圖／民眾提供
張、李兩嫌涉嫌朝「鳳梨」位於宜蘭市的飲料店潑泥水，再共乘懸掛他車車牌的灰色轎車逃到台南。圖／民眾提供

宜蘭 鳳梨

相關新聞

影／疑失蹤移工…驚悚掛20樓高壓電纜亡 台電、消防今著裝爬電塔救援

桃園市龜山區龍壽工業區後方昨下午驚傳有民眾綁繩垂掛在20樓高的高壓電線上，初判已死亡，由於昨天色昏暗且山區細雨，暫停救援...

抓到了！網紅「鳳梨」宜蘭飲料店遭潑泥水 兩嫌逃400公里落網

網紅「鳳梨」（吳泓逸）位於宜蘭市的飲料店遭黑衣人潑灑泥水，涉嫌動手的張、李兩名男子逃亡400公里，仍遭宜蘭警方追查到案，...

影／酒店上月才命案 台北警車煞車失靈撞門柱…傷2男女

今天凌晨近2點，台北市大安警分局員警駕駛警用巡邏車，趕赴一起酒店報案糾紛現場，不料到達地點時，警用車竟煞車失靈，巡邏車撞...

闖台中綠營議員服務處罵「下流、卑鄙」 警僅送社維法…法院不受理

台中邢姓民眾自稱不滿執政黨、總統，3度跑到民進黨市議員陳俞融服務處咆哮、謾罵，警方僅以違反社會秩序維護法將他移送。但法院...

影／年邁父劇烈腹痛...他跑進派出所求助 台南警立開道助送醫

徐姓男子前天下午5時許，跑進台南市警第一分局府東派出所求助，表示年邁父親突發劇烈腹痛，無法站立，且鄰近救護車出勤無法即時...

台東小貨車墜落邊坡1人受困 警消救援中

台東縣達仁鄉農拉里吧部落往東達203產業道路，今天上午8點52分，1輛小貨車疑失控不慎開入一旁邊坡卡在大樹，目前1人受困...

