聽新聞
0:00 / 0:00
抓到了！網紅「鳳梨」宜蘭飲料店遭潑泥水 兩嫌逃400公里落網
網紅「鳳梨」（吳泓逸）位於宜蘭市的飲料店遭黑衣人潑灑泥水，涉嫌動手的張、李兩名男子逃亡400公里，仍遭宜蘭警方追查到案，但兩嫌對於犯案原因避重就輕，警詢後依毀損、恐嚇等罪嫌送辦。
社群平台「黑色豪門企業」昨天發布一段影片，「鳳梨」位於宜蘭市泰山路的19.5Tea飲料店，遭黑衣人潑灑不明液體。宜蘭警方獲報後立即成立專案小組，調閱周邊監視器，查出當時由23歲張姓男子提一桶泥水到飲料店朝櫃檯潑灑，另一名18歲李姓男子則在店外錄下犯案過程。
兩人犯案後駕駛一輛灰色轎車逃往外縣市，雖然懸掛與原車籍資料不符的他車車牌，意圖製造斷點，躲避警方追查，仍被專案小組掌握，昨天深夜在相距400公里的台南市新營區一間超商前，將人車攔下，帶回宜蘭。據了解，張、李兩嫌都是宜蘭人，坦承共謀潑泥水，但對於為何犯案卻是閃爍其詞。
「鳳梨」上月開車和妻子歐菈行經嘉義市博愛路靠近北港路時，疑遭到尾隨的歹徒朝他連開12槍後逃逸，警方懷疑兩嫌犯案與此有關係，今天將兩名嫌犯移送宜蘭地檢署偵辦，並持續追查犯案動機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言