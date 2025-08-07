影／疑失蹤移工…驚悚掛20樓高壓電纜亡 台電、消防今著裝爬電塔救援

桃園市龜山區龍壽工業區後方昨下午驚傳有民眾綁繩垂掛在20樓高的高壓電線上，初判已死亡，由於昨天色昏暗且山區細雨，暫停救援任務，今上午台電人員會同桃園市消防局重啟作業，由1名台電人員及4名特搜人員著裝備攀爬上高壓電塔，已接觸到男子並固定準備運抵平面。

桃園市消防局指出，昨下午4時13分接獲迴龍派出所員警報案，指龜山區龍壽工業區後方有民眾上吊於台電高壓電塔電線上，對此台電人員先上塔斷電，同時消防局出動空拍機接近高空，初步確認吊掛者為男性、目測年齡約3、40歲，以不明材質勾住脖子死亡。

對此警方初步排除外力介入，該男疑似為外籍移工，已失蹤3天，經由同事報案後警方追查其手機訊號，發現人在該電塔。

由於雲梯車無法駛進高約20層樓的吊掛現場，加上昨晚天色昏暗且山區細雨，考量作業安全暫停救援行動；今上午台電人員會同警、消重啟作業，共出動消防人員33名、消防車8輛及救護車2輛到場。