快訊

又將有颱風？ 粉專：熱帶低壓底層環流小而扎實「強度接近上限」

川普100%晶片關稅政府不出面說明 蔣萬安轟：大家都還在抓瞎

抓到了！網紅「鳳梨」宜蘭飲料店遭潑泥水 兩嫌逃400公里落網

聽新聞
0:00 / 0:00

影／疑失蹤移工…驚悚掛20樓高壓電纜亡 台電、消防今著裝爬電塔救援

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區龍壽工業區後方昨下午驚傳有民眾綁繩垂掛在20樓高的高壓電線上，初判已死亡，由於昨天色昏暗且山區細雨，暫停救援任務，今上午台電人員會同桃園市消防局重啟作業，由1名台電人員及4名特搜人員著裝備攀爬上高壓電塔，已接觸到男子並固定準備運抵平面。

桃園市消防局指出，昨下午4時13分接獲迴龍派出所員警報案，指龜山區龍壽工業區後方有民眾上吊於台電高壓電塔電線上，對此台電人員先上塔斷電，同時消防局出動空拍機接近高空，初步確認吊掛者為男性、目測年齡約3、40歲，以不明材質勾住脖子死亡。

對此警方初步排除外力介入，該男疑似為外籍移工，已失蹤3天，經由同事報案後警方追查其手機訊號，發現人在該電塔。

由於雲梯車無法駛進高約20層樓的吊掛現場，加上昨晚天色昏暗且山區細雨，考量作業安全暫停救援行動；今上午台電人員會同警、消重啟作業，共出動消防人員33名、消防車8輛及救護車2輛到場。

台電人員上午6時59分再次檢查是否存在高壓電，熱顯像無明顯熱源，隨即由1名台電人員及消防局4名特搜人員著救助服、繩索裝備等徒手攀爬登塔，目前已登頂並接觸男子固定中，運抵平面後將通知鑑識採證，並報請檢察官相驗。

桃園市龜山區龍壽工業區後方昨下午驚傳有民眾綁繩垂掛在20樓高的高壓電線上，初判已死亡，今上午台電人員與特搜人員著裝備徒手攀爬上高壓電塔救援。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區龍壽工業區後方昨下午驚傳有民眾綁繩垂掛在20樓高的高壓電線上，初判已死亡，今上午台電人員與特搜人員著裝備徒手攀爬上高壓電塔救援。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區龍壽工業區後方昨下午驚傳有民眾綁繩垂掛在20樓高的高壓電線上，初判已死亡，今上午台電人員與特搜人員著裝備徒手攀爬上高壓電塔救援。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區龍壽工業區後方昨下午驚傳有民眾綁繩垂掛在20樓高的高壓電線上，初判已死亡，今上午台電人員與特搜人員著裝備徒手攀爬上高壓電塔救援。記者周嘉茹／翻攝

台電 桃園 死亡

延伸閱讀

基隆旺牛橋頭擠6電桿礙市容 台電允諾遷移減量

龜山高壓電塔驚悚一幕 一人離奇「垂掛60公尺高電纜」亡

提升偏鄉消防戰力 新北雙溪消防分隊獲贈全新災勘車

小小消防員出動 新北汐止消防夏令營體驗地震、濃煙、射水

相關新聞

影／疑失蹤移工…驚悚掛20樓高壓電纜亡 台電、消防今著裝爬電塔救援

桃園市龜山區龍壽工業區後方昨下午驚傳有民眾綁繩垂掛在20樓高的高壓電線上，初判已死亡，由於昨天色昏暗且山區細雨，暫停救援...

抓到了！網紅「鳳梨」宜蘭飲料店遭潑泥水 兩嫌逃400公里落網

網紅「鳳梨」（吳泓逸）位於宜蘭市的飲料店遭黑衣人潑灑泥水，涉嫌動手的張、李兩名男子逃亡400公里，仍遭宜蘭警方追查到案，...

影／酒店上月才命案 台北警車煞車失靈撞門柱…傷2男女

今天凌晨近2點，台北市大安警分局員警駕駛警用巡邏車，趕赴一起酒店報案糾紛現場，不料到達地點時，警用車竟煞車失靈，巡邏車撞...

闖台中綠營議員服務處罵「下流、卑鄙」 警僅送社維法…法院不受理

台中邢姓民眾自稱不滿執政黨、總統，3度跑到民進黨市議員陳俞融服務處咆哮、謾罵，警方僅以違反社會秩序維護法將他移送。但法院...

影／年邁父劇烈腹痛...他跑進派出所求助 台南警立開道助送醫

徐姓男子前天下午5時許，跑進台南市警第一分局府東派出所求助，表示年邁父親突發劇烈腹痛，無法站立，且鄰近救護車出勤無法即時...

台東小貨車墜落邊坡1人受困 警消救援中

台東縣達仁鄉農拉里吧部落往東達203產業道路，今天上午8點52分，1輛小貨車疑失控不慎開入一旁邊坡卡在大樹，目前1人受困...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。