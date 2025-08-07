聽新聞
0:00 / 0:00
影／疑失蹤移工…驚悚掛20樓高壓電纜亡 台電、消防今著裝爬電塔救援
桃園市龜山區龍壽工業區後方昨下午驚傳有民眾綁繩垂掛在20樓高的高壓電線上，初判已死亡，由於昨天色昏暗且山區細雨，暫停救援任務，今上午台電人員會同桃園市消防局重啟作業，由1名台電人員及4名特搜人員著裝備攀爬上高壓電塔，已接觸到男子並固定準備運抵平面。
桃園市消防局指出，昨下午4時13分接獲迴龍派出所員警報案，指龜山區龍壽工業區後方有民眾上吊於台電高壓電塔電線上，對此台電人員先上塔斷電，同時消防局出動空拍機接近高空，初步確認吊掛者為男性、目測年齡約3、40歲，以不明材質勾住脖子死亡。
對此警方初步排除外力介入，該男疑似為外籍移工，已失蹤3天，經由同事報案後警方追查其手機訊號，發現人在該電塔。
由於雲梯車無法駛進高約20層樓的吊掛現場，加上昨晚天色昏暗且山區細雨，考量作業安全暫停救援行動；今上午台電人員會同警、消重啟作業，共出動消防人員33名、消防車8輛及救護車2輛到場。
台電人員上午6時59分再次檢查是否存在高壓電，熱顯像無明顯熱源，隨即由1名台電人員及消防局4名特搜人員著救助服、繩索裝備等徒手攀爬登塔，目前已登頂並接觸男子固定中，運抵平面後將通知鑑識採證，並報請檢察官相驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言