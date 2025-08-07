糗了！台中北屯凌晨「87煙火」慶生擾民 警開罰1萬元

台中市北屯區崇德拖吊場附近，在今天凌晨2時許，有市民發現有人在施放煙火，時間長達數分鐘，因施放過程發出劇烈聲響，擾人清夢，不少市民都在網路平台反映，形容為「87煙火」，轄區警方證實，昨天已會同消防單位到場，涉案人辯稱是為「慶生」，警方依違反社維法開罰1萬元，消防局今將聯絡行為人，若違法屬實，最高可罰15萬元。

第五警分局表示，現場是民眾為慶祝生日所為，相關人員均已查證身分、登記，現場涉案人為符姓男子（27歲）、戴姓男子（21歲）、李姓少年（17歲）等3人，將依違反社會秩序維護法裁罰，依法可罰1萬元，另請消防單位依台中市爆竹煙火施放管制自治條例，認定裁罰。

第五警分局四平所長高銘顯說，今天凌晨2時許有接獲民眾通報，崇德拖吊場旁民宅的道路邊，有人施放煙火，同仁到場時涉案人已施放完畢，已同步通知消防單位到場，釐清有無違法。

第五警分局呼籲，民眾如有慶祝活動，請遵守相關法令，避免深夜施放煙火影響他人安寧，共同維護社區良好生活環境。

台中市消防局表示，四平消防分隊在凌晨3時許到場，但已無施放煙火，今天將通知行為人到場，釐清有無違法，若認定違法，將依法告發。