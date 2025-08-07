影／酒店上月才命案 台北警車煞車失靈撞門柱…傷2男女
今天凌晨近2點，台北市大安警分局員警駕駛警用巡邏車，趕赴一起酒店報案糾紛現場，不料到達地點時，警用車竟煞車失靈，巡邏車撞擊肇事地大門柱子才停下，大門遭毀，還波及一對男女被大門玻璃割傷。
警方指出，今天凌晨警方獲報忠孝東路四段與敦化南路交叉口的酒店有一起糾紛案件，由於該酒店上個月才發生信義夜店殺警案共犯之一的林姓男子持刀刺死姊夫，警方不敢大意趕緊開車趕赴現場。
28歲莊姓警員駕駛巡邏車載31歲張姓警員，沿忠孝東路四段東往西前往支援，接近糾紛地點時要靠右減速，疑似煞車失靈車速未降，車子持續右偏往前行駛致撞擊肇事地大門柱子才停下。
警車自撞導致樓下大門玻璃震碎，波及要進入大樓的22歲吳姓男子及李姓女子，兩人遭玻璃割傷，送仁愛醫院後幸無大礙，至於肇事警方則沒有受傷。
這起警車自撞事故，造成警車車頭嚴重車損；案址大樓大門柱子毀損、玻璃門破裂。警方檢測駕車員警酒測值為0，駕籍正常；詳細肇事原因正調查釐清中。
警車自撞後，經過路人相當驚訝，紛紛在網路拍照貼文，有網友猜測警方是為趕赴現場因此肇事，只好感嘆警方辛苦了。
