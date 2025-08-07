中興大學暗夜起火驚動師生 餐廳疑走火濃煙密布無人傷亡
國立中興大學昨深夜驚傳火警，警消獲報發現校內員廳餐廳1家牛肉麵店電線走火，造成餐廳濃煙密布，驚動當時仍在校內師生，消防到場約20分鐘內控制火勢，所幸沒有人員傷亡，經查店家電線外皮燒融，燃燒面積約0.5平方公尺，起火原因調查中。
台中市消防局昨晚11點24分獲報，中興大學內有火警，出動第七大隊，轄區信義分隊等5個單位到場，動員33名消防員、13輛消防車，由第七大隊副大隊長葉至峰擔任指揮官。
消防指出，現場建物為地下1層、地上3層鋼筋水泥建築，1樓有煙竄出，火勢在11點45分控制撲滅，沒有人員傷亡，現場初步發現1樓廚房電線外皮燒熔，燃燒面積約0.5平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
