中興大學暗夜起火驚動師生 餐廳疑走火濃煙密布無人傷亡

國立中興大學昨深夜驚傳火警，警消獲報發現校內員廳餐廳1家牛肉麵店電線走火，造成餐廳濃煙密布，驚動當時仍在校內師生，消防到場約20分鐘內控制火勢，所幸沒有人員傷亡，經查店家電線外皮燒融，燃燒面積約0.5平方公尺，起火原因調查中。

台中市消防局昨晚11點24分獲報，中興大學內有火警，出動第七大隊，轄區信義分隊等5個單位到場，動員33名消防員、13輛消防車，由第七大隊副大隊長葉至峰擔任指揮官。