嘉義男遭割破手臂動脈鮮血直噴 同事帶他衝派出所求警送醫保命
張姓男子日前上班工作，操作機械一時分心，不慎遭機械金屬割傷，傷及手臂皮下組織及動脈，情況緊急，由同事陪同衝進嘉縣水上警分局水上派出所，值班警員嚇一跳，了解是施工意外，趕緊止血，叫救護車送醫保命。
警員發現48歲張姓男子傷勢嚴重，鮮血不斷從手臂流出，立即通報119派救護車到場，因事態緊急，先取出派出所內救護箱協助止血，為避免男子失血過多休克，期間不斷與其對話，讓男子意識保持清醒。
警方說，張姓男子上班工作，操作機械一時分心，不慎遭機械金屬割傷，傷及手臂皮下組織及動脈，瞬間手臂鮮血直流，同事們見狀個個驚恐不已，正當不知所措時，突然想到派出所就在附近，直衝到派出所求救，所幸在警方協助以及救護車及時送醫救治下，無生命危險，張男子頻頻向警方表達感謝。
派出所不僅是社區好鄰居，也是民眾遇事急救站，警方呼籲民眾遇受傷大量出血情形立即尋求專業協助或撥打119，盡量以直接壓法方式初步止血，將受傷地方高舉超過心臟，爭取急救時間。
