嘉義男遭割破手臂動脈鮮血直噴 同事帶他衝派出所求警送醫保命

張姓男子日前上班工作，操作機械一時分心，不慎遭機械金屬割傷，傷及手臂皮下組織及動脈，情況緊急，由同事陪同衝進嘉縣水上警分局水上派出所，值班警員嚇一跳，了解是施工意外，趕緊止血，叫救護車送醫保命。

警員發現48歲張姓男子傷勢嚴重，鮮血不斷從手臂流出，立即通報119派救護車到場，因事態緊急，先取出派出所內救護箱協助止血，為避免男子失血過多休克，期間不斷與其對話，讓男子意識保持清醒。

警方說，張姓男子上班工作，操作機械一時分心，不慎遭機械金屬割傷，傷及手臂皮下組織及動脈，瞬間手臂鮮血直流，同事們見狀個個驚恐不已，正當不知所措時，突然想到派出所就在附近，直衝到派出所求救，所幸在警方協助以及救護車及時送醫救治下，無生命危險，張男子頻頻向警方表達感謝。