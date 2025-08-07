聽新聞
半夜2點放「87煙火」擾人 中警：崇德拖吊場旁慶生
台中市北屯區崇德拖吊場附近，在今天凌晨2時許，有市民發現有人在施放煙火，時間長達數分鐘，因施放過程發出劇烈聲響，擾人清夢，不少市民都在網路平台反映，形容為「87煙火」，轄區警方證實，昨天已會同消防單位到場，涉案人辯稱是為「慶生」，將依法查辦。
第五警分局四平所長高銘顯說，今天凌晨2時許有接獲民眾通報，崇德拖吊場旁民宅的道路邊，有人施放煙火，同仁到場時涉案人已施放完畢，已同步通知消防單位到場，釐清有無違法。
台中市消防局表示，四平消防分隊在凌晨3時許到場，但已無施放煙火，今天將通知行為人到場，釐清有無違法，若認定違法，將依法告發。
依照台中市爆竹煙火施放管制自治條例，每日 零時至上午6時是禁止施放具有飛行、升空效果之煙火，違者可罰3萬元至15萬元。
