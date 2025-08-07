如何攀爬的？龜山驚見男子離奇垂掛20樓高電纜亡

桃園市龜山區龍壽工業區後方離地六十公尺高壓電線上，昨天下午被發現一名男子吊死在上方。記者周嘉茹／翻攝

桃園市龜山區龍壽工業區後方昨驚見有人綁繩垂掛在高壓電纜上，離地面六十公尺。警、消出動空拍機探查，初判為中年男性，已經死亡，初步了解非台電人員；因天色昏暗、下雨，雲梯車也無法靠近，今天上午會同台電人員進行救援。

因地處偏僻，警、消出動廿多人仍無法救援，預計今天上午會同台電人員出動高空作業裝備再行救援。記者周嘉茹／翻攝

桃園警方昨天下午四時許獲報，指有人吊掛在龍壽工業區後方的台電高壓電塔的高空電纜上，通知消防局出動廿六人、九車到場，並同步轉報台電。

吊掛地點複雜隱密、雜草叢生，警方與消防人員在外圍產業道路停車，徒步約十多分鐘才抵達現場。台電人員隨後到場，上塔斷電，排除吊掛者為台電人員，身分待確認。

消防人員隨後出動空拍機探查，初步確認吊掛者為男性、目測年齡約三、四十歲，以不明材質勾住脖子死亡；警方初步排除外力介入，已調閱附近監視器釐清事發經過。台北供電區營運處發言人劉至瑄說，初判男子吊掛處為架空地線，為輸電線路上保護雷擊的線路，一般台電人員不會在該處作業；該名男子是如何攀爬到六十公尺處，甚至可以離開電塔到線路處懸掛，台電人員也感到離奇。台電今天上午五時卅分會協助緊急停電，由輸電部門人員配合警、消移下遺體。

警方說，因雲梯車無法駛進高約廿層樓的吊掛現場，加上昨天色昏暗又山區下雨，考量作業安全先暫停救援行動，預計今天上午會同消防、台電人員出動高空作業裝備進行救援。