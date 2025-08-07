大雨後土石鬆軟 苗栗泰安落石砸車奪2命

苗栗縣泰安鄉苗六十二之一線道路昨天下午發生落石坍方，一輛小轎車行經時遭巨大落石砸中，車上兩人不幸身亡。圖／讀者提供

苗栗縣泰安鄉苗六十二之一線道昨下午發生落石坍方，砸中一輛行經轎車，車體嚴重變形，車上兩人不幸身亡。警方調查，兩人從事小型工程，昨入山工作後回程途中遭遇不幸，今天相驗釐清死因。

苗六十二線道是通往泰安溫泉區主要道路，每逢大雨易出現邊坡土石滑落災情，縣府在部分危險路段設有預警系統，但昨發生意外的苗六十二之一線並未裝設。

苗栗縣消防局昨天下午三時十九分獲報，有轎車被多顆巨石砸中壓扁，兩人受困車內，消防員趕到先將駕駛五十九歲涂姓男子救出，已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治，坐在右前座的五十一歲徐姓男子救出已明顯死亡，交警方處理。

警方調查，涂男與徐男都住在大湖富興村，從事小型工程，兩人昨天入山工作，回程遭遇不幸。泰安鄉長陳吉基昨也到現場，表示近一月泰安山區豪大雨，昨天放晴，土石容易崩坍滑落，提醒駕駛人留意。

苗栗縣交通工務處指出，縣府在苗六十二線五公里一帶設有預警系統，監視畫面監控路面上方約廿公尺山壁，如果邊坡有落石跡象，會自動在道路前、後方五十公尺、一百公尺、一五○公尺處以大型ＬＥＤ面板提醒雙向駕駛人。