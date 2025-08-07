聽新聞
0:00 / 0:00

竹北天坑案 未按圖施作？檢辯攻防

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣竹北市「豐采520」建案2023年周邊接連出現路面坍塌，引發偷工減料、涉嫌圖利等爭議，「天坑案」昨進入審理階段，檢辯攻防坍塌與未按圖施作有關，曹姓鑑定人先稱「是」，意指未按圖施作是坍塌主因，後又改口指地表沉陷原因複雜，須以程式精準驗證。

新竹地方法院昨開庭審理天坑案，傳喚新北市土木技師公會2名鑑定人出庭作證，檢察官王遠志與豐邑建設辯方律師林永頌交互詰問。王遠志質疑「2022年7月、8月與2023年4月共3次坍塌是否與未按圖施工有關？」曹姓鑑定人沉思20秒後，點頭回答「是。」

林永頌緊接著反問，「這項結論是否有實際計算佐證？H鋼18.5公尺是否深度不足？」曹姓鑑定人坦言未計算過，這是推測結果，造成地表沉陷原因複雜，深度是否足夠，要檢核5大項目，無法以手算判定，須透過程式計算才能準確評估。

林永頌又問，是否規定擋土設施必須深於開挖深度？曹稱建築構造規範主要要求「安全係數」，未強制規定深度，但實務上，為確保穩定，多數設計仍會比開挖更深。他也提到，逆打工法的支撐適用結構本身的梁板系統，會比順打工法的安全結構強，但仍須個案檢核。

曹姓鑑定人也說，4月27日坍塌與地下6樓開挖位置接近，可能有關聯性，但坍塌是許多原因造成，包含土壤屬非均質地層，且坍塌前連日大雨，推測降雨使地下水滲入鬆散砂岩孔隙，經由孔隙壓力影響路面回填土層，導致土壤流失、孔隙增多，最終造成路面坍塌。

天坑案審理到明年3月，將傳喚其他鑑定人作證。

延伸閱讀

竹北天坑案追坍塌真相 鑑定人：與未按圖施工有關、仍待計算驗證

竹北實驗高中設校 U-School計畫通過審議

竹北天坑建案13樓變32樓！ 監院批重大違失 新竹縣府回應了

竹北天坑建案13樓變32樓 監院批重大違失糾正竹縣府

相關新聞

如何攀爬的？龜山驚見男子離奇垂掛20樓高電纜亡

桃園市龜山區龍壽工業區後方昨驚見有人綁繩垂掛在高壓電纜上，離地面六十公尺。警、消出動空拍機探查，初判為中年男性，已經死亡...

大雨後土石鬆軟 苗栗泰安落石砸車奪2命

苗栗縣泰安鄉苗六十二之一線道昨下午發生落石坍方，砸中一輛行經轎車，車體嚴重變形，車上兩人不幸身亡。警方調查，兩人從事小型...

竹北天坑案 未按圖施作？檢辯攻防

新竹縣竹北市「豐采520」建案2023年周邊接連出現路面坍塌，引發偷工減料、涉嫌圖利等爭議，「天坑案」昨進入審理階段，檢...

新北蘆洲老人墜樓 命危送醫

新北市蘆洲區集賢路某社區晚間10時許發生年約70歲老人墜樓，消防隊救護人員趕抵時男性傷者已無生命徵象，現場急救後趕緊送往...

影／連日暴雨…苗栗崩落巨石砸扁轎車奪命 2死者身分曝光

苗栗縣泰安鄉苗62-1線道路7.1公里處下午3點20分左右發生落石坍方，巨大的落石砸中一輛行經的紅色轎車，車頂被壓扁，車...

近2月已6起！台積電嘉義廠再傳工安意外 工人5公尺高處墜落

台積電嘉義科學園區先進封裝廠區再傳工安事故，4日有外包商以堆高機搬運支撐架時，不慎撞到另一包商的高空作業車，造成高空作業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。