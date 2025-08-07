竹北天坑案 未按圖施作？檢辯攻防

新竹縣竹北市「豐采520」建案2023年周邊接連出現路面坍塌，引發偷工減料、涉嫌圖利等爭議，「天坑案」昨進入審理階段，檢辯攻防坍塌與未按圖施作有關，曹姓鑑定人先稱「是」，意指未按圖施作是坍塌主因，後又改口指地表沉陷原因複雜，須以程式精準驗證。

新竹地方法院昨開庭審理天坑案，傳喚新北市土木技師公會2名鑑定人出庭作證，檢察官王遠志與豐邑建設辯方律師林永頌交互詰問。王遠志質疑「2022年7月、8月與2023年4月共3次坍塌是否與未按圖施工有關？」曹姓鑑定人沉思20秒後，點頭回答「是。」

林永頌緊接著反問，「這項結論是否有實際計算佐證？H鋼18.5公尺是否深度不足？」曹姓鑑定人坦言未計算過，這是推測結果，造成地表沉陷原因複雜，深度是否足夠，要檢核5大項目，無法以手算判定，須透過程式計算才能準確評估。

林永頌又問，是否規定擋土設施必須深於開挖深度？曹稱建築構造規範主要要求「安全係數」，未強制規定深度，但實務上，為確保穩定，多數設計仍會比開挖更深。他也提到，逆打工法的支撐適用結構本身的梁板系統，會比順打工法的安全結構強，但仍須個案檢核。

曹姓鑑定人也說，4月27日坍塌與地下6樓開挖位置接近，可能有關聯性，但坍塌是許多原因造成，包含土壤屬非均質地層，且坍塌前連日大雨，推測降雨使地下水滲入鬆散砂岩孔隙，經由孔隙壓力影響路面回填土層，導致土壤流失、孔隙增多，最終造成路面坍塌。

天坑案審理到明年3月，將傳喚其他鑑定人作證。