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支持者北所外為柯文哲慶生 陳佩琪、黃國昌到場聲援

中央社／ 新北6日電

台灣民眾黨前黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城案與政治獻金案遭起訴，羈押禁見。今天是柯文哲66歲生日陳佩琪黃國昌晚間在北所外致詞，支持者則合唱生日快樂歌。

柯文哲涉京華城案、政治獻金案，去年底遭台北地檢署依貪污罪等起訴，全案移審後，台北地方法院今年1月、3月及5月間裁定柯文哲羈押禁見。北院7月21日再次裁定，柯文哲自8月2日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。

今晚6時許，不少支持者聚集在台北看守所前人行道，多人身穿印有文字「柯文哲清清白白」的T恤，有人舉著「喚醒台灣良善，找回公平正義」大旗幟聲援。

柯文哲的妻子陳佩琪穿著特製T恤現身，感謝支持者的陪伴。她表示，這段日子民眾黨凝聚更強的力量跟共識，「我們大家一起走下去，我很有信心。」

陳佩琪也說，大家準備很多壽桃為柯文哲慶生，會逐一分送給支持者。隨後她與支持者合唱「月亮代表我的心」與「愛你一萬年」等歌曲。

民眾黨主席黃國昌也穿著印有柯文哲頭像的T恤到場。黃國昌說，在他心中，柯文哲從來沒有改變過，今早柯文哲自訴台北市議員鍾小平妨害名譽，當庭和解結案，「我只能夠說，柯文哲還是跟以前一樣，天真、單純又善良，他一直選擇相信別人，一直選擇要為這個國家做正確的事，只是有時候不小心會相信錯人。」

黃國昌說，如果柯文哲從北所出來，「我想先罵他為什麼會這樣。但也正是在一次又一次的事件中，讓大家知道柯文哲的真誠、信念。」他相信，不久的將來，柯文哲一定會從北所走出來。

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。圖／聯合報系資料照

生日 柯文哲 黃國昌 陳佩琪 台灣民眾黨

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