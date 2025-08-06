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影／連日暴雨…苗栗崩落巨石砸扁轎車奪命 2死者身分曝光

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣泰安鄉苗62-1線道路7.1公里處下午3點20分左右發生落石坍方，巨大的落石砸中一輛行經的紅色轎車，車頂被壓扁，車內兩名男子都不幸身亡，意外現由警方調查處理。

泰安鄉苗62線道路是通往泰安溫泉區的主要道路，但每逢大雨，或大雨後放晴都容易出現邊坡土石滑落的災情，縣府在部分危險路段設有預警系統，但今天發生意外的苗62-1線並未裝有預警系統。

苗栗縣消防局表示，今天下午3點19分接獲通報，泰安鄉清安村豆腐街通往清安國小的苗62-1線道路發生山壁土石滑落災情，一輛轎車被巨石砸中，兩人受困車內，消防局派遣多個分隊人車趕往，將駕駛座59歲涂姓男子先救出，但他已無呼吸心跳，緊急送往大湖鄉大順醫院搶救，但已回天乏術，車內駕駛座右側男性乘客救出後已明顯死亡，交由警方調查處理。

大湖警分局初步調查，駕駛涂姓男子與51歲徐姓男子都住在大湖富興村水尾，從事小型工程，兩人今天入山工作，不料下山回程途中遭遇不幸，全案已報請檢方相驗，以釐清意外原因。

泰安鄉長陳吉基今天聞訊也趕到現場，他表示近一個月來泰安山區頻頻下起豪大雨，今天放晴，土石很容易崩坍滑落，提醒往來駕駛人要特別留意。

苗栗縣政府交通工務處表示，縣府在苗62線道路5公里一帶設有預警系統，監視畫面監控路面上方約廿公尺山壁，如邊坡有落石跡象，會自動在道路前、後方50公尺、100公尺、150公尺處以大型LED面板提醒雙向駕駛人前方出現落石，勿再前行，今年5月間的豪雨就曾發揮作用，但如果正巧行經崩坍處且無徵兆就崩落大量土石，這情況就難以防避，不過對後方來車還是有預警效果。

苗栗縣泰安鄉苗62-1線道路下午發生邊坡土石崩落的災情，從事小型工程的涂姓、徐姓男子乘車行經時，轎車被巨石砸中，兩人都不幸身亡。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉苗62-1線道路下午發生邊坡土石崩落的災情，從事小型工程的涂姓、徐姓男子乘車行經時，轎車被巨石砸中，兩人都不幸身亡。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉苗62-1線道路今天下午發生邊坡土石崩落的災情，從事小型工程的涂姓、徐姓男子乘車行經時，轎車被巨石砸中，兩人都不幸身亡。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉苗62-1線道路今天下午發生邊坡土石崩落的災情，從事小型工程的涂姓、徐姓男子乘車行經時，轎車被巨石砸中，兩人都不幸身亡。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉苗六十二之一線道路今天下午發生邊坡土石崩落的災情，從事小型工程的涂姓、徐姓男子駕車行經時，轎車被巨石砸中，兩人都不幸身亡。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉苗六十二之一線道路今天下午發生邊坡土石崩落的災情，從事小型工程的涂姓、徐姓男子駕車行經時，轎車被巨石砸中，兩人都不幸身亡。圖／民眾提供

落石 苗栗縣

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