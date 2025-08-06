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影／連日暴雨…苗栗崩落巨石砸扁轎車奪命 2死者身分曝光
苗栗縣泰安鄉苗62-1線道路7.1公里處下午3點20分左右發生落石坍方，巨大的落石砸中一輛行經的紅色轎車，車頂被壓扁，車內兩名男子都不幸身亡，意外現由警方調查處理。
泰安鄉苗62線道路是通往泰安溫泉區的主要道路，但每逢大雨，或大雨後放晴都容易出現邊坡土石滑落的災情，縣府在部分危險路段設有預警系統，但今天發生意外的苗62-1線並未裝有預警系統。
苗栗縣消防局表示，今天下午3點19分接獲通報，泰安鄉清安村豆腐街通往清安國小的苗62-1線道路發生山壁土石滑落災情，一輛轎車被巨石砸中，兩人受困車內，消防局派遣多個分隊人車趕往，將駕駛座59歲涂姓男子先救出，但他已無呼吸心跳，緊急送往大湖鄉大順醫院搶救，但已回天乏術，車內駕駛座右側男性乘客救出後已明顯死亡，交由警方調查處理。
大湖警分局初步調查，駕駛涂姓男子與51歲徐姓男子都住在大湖富興村水尾，從事小型工程，兩人今天入山工作，不料下山回程途中遭遇不幸，全案已報請檢方相驗，以釐清意外原因。
泰安鄉長陳吉基今天聞訊也趕到現場，他表示近一個月來泰安山區頻頻下起豪大雨，今天放晴，土石很容易崩坍滑落，提醒往來駕駛人要特別留意。
苗栗縣政府交通工務處表示，縣府在苗62線道路5公里一帶設有預警系統，監視畫面監控路面上方約廿公尺山壁，如邊坡有落石跡象，會自動在道路前、後方50公尺、100公尺、150公尺處以大型LED面板提醒雙向駕駛人前方出現落石，勿再前行，今年5月間的豪雨就曾發揮作用，但如果正巧行經崩坍處且無徵兆就崩落大量土石，這情況就難以防避，不過對後方來車還是有預警效果。
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