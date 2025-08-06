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近2月已6起！台積電嘉義廠再傳工安意外 工人5公尺高處墜落

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近2月已6起！台積電嘉義廠再傳工安意外 工人5公尺高處墜落

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

台積電嘉義科學園區先進封裝廠區再傳工安事故，4日有外包商以堆高機搬運支撐架時，不慎撞到另一包商的高空作業車，造成高空作業車翻覆，車上操作人員從5公尺高空墜落，造成骨折。職安署派員檢查後，要求作業區停工。

這已是台積電嘉義廠區今年5月至今第6起工安意外。為加強工安，台積電全體總動員，加派環境安全衛生處人員進駐廠區，協助新建工程處與承包商執行工地安全衛生稽核，政府單位人員加入工安輔導，以前所未有的創舉對施工安全管理上緊發條，杜絕工安事故再發生。

今年5月20日台積電嘉義先進封裝廠1名工人從4樓高鷹架墜落，造成重傷；5月時有名工人意外被堆高機輾到小腿，造成粉碎性骨折；5月26日承包商進行P1廠區變電箱吊掛作業，意外掉落砸中工人，送醫搶救不治；7月16日，P2廠區又有工人被吊掛百公斤重的機電用冰水管砸到造成死亡；7月20日發生板車翻車意外；8月4日發生堆高機撞擊高空作業車，導致工人墜落骨折。

台積電嘉義科學園區先進封裝廠區再傳工安事故，4日有工人高空墜落。聯合報系資料照
台積電嘉義科學園區先進封裝廠區再傳工安事故，4日有工人高空墜落。聯合報系資料照

工安 工人 台積電

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