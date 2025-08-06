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基隆單親媽騎車自摔亡…男友情緒低落 友人察覺異狀難阻悲劇

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓男子今天被人發現疑在車內尋短，消防人員救出後送醫不治。林男的李姓女友6月初，騎機車在實踐路253巷自摔，跌入排水溝死亡。據了解，車禍發生前兩人有爭執，林男疑為此內疚。案發後警方封鎖現場採證，並報請檢方相驗，釐清死因。

今年6月2日上午近8時，30歲李女騎機車行經七堵區實踐路253巷時，在道路右側自摔，跌落路旁排水溝，頭部受重創。基隆市消防人員將她送往汐止國泰醫院，醫師急救無效宣告死亡。

警方檢視後車行車記錄器畫面，看到李女從大客車右側超車時，機車打滑失控自摔。李女是單親媽媽，當天送就讀國小的女兒上學後，上班途中發生車禍。教育處與學校事後啟動教育儲蓄戶機制，協助善心捐款，幫女童度過難關。

據了解，32歲林男在知名物流公司擔任送貨員，李女自摔致死前，兩人曾發生口角。李女死亡後，林男相當自責，情緒低落。

林男今天行徑有異，友人發現他開車到大武崙沙灘一帶，前往海邊尋找未發現。到了下午發現林男的車子在停車場，人在車內，引擎啟動中，並聞到車內有溢散出木炭燃燒氣味。

警方接獲報案派員前往處理，並通報消防局派員救護。消防人員到場，先破窗再開門，發現林男已無呼吸心跳，施以急救並送往基隆長庚醫院，未能救回他的性命。

年近七旬林父養育4個兒子，林男是最小的兒子。據了解，林父的大兒子10多年前因故輕生離世，沒想到小兒子在今年父親節來臨前結束生命，林父得知訊息趕到現場，傷心不已。

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李女6月2日騎機車疑打滑自摔，跌落路旁排水溝，傷重不治。林姓男友今天被人發現大武崙沙灘停車場，陳屍車內。圖為李女車禍現場。記者邱瑞杰／翻攝
李女6月2日騎機車疑打滑自摔，跌落路旁排水溝，傷重不治。林姓男友今天被人發現大武崙沙灘停車場，陳屍車內。圖為李女車禍現場。記者邱瑞杰／翻攝
李女6月2日騎機車疑打滑自摔，跌落路旁排水溝，傷重不治。林姓男友今天被人發現大武崙沙灘停車場，陳屍車內。圖為李女車禍現場。記者邱瑞杰／翻攝
李女6月2日騎機車疑打滑自摔，跌落路旁排水溝，傷重不治。林姓男友今天被人發現大武崙沙灘停車場，陳屍車內。圖為李女車禍現場。記者邱瑞杰／翻攝
李女6月2日騎機車疑打滑自摔，跌落路旁排水溝，傷重不治。林姓男友今天被人發現大武崙沙灘停車場，陳屍車內。圖為李女車禍現場。記者邱瑞杰／翻攝
李女6月2日騎機車疑打滑自摔，跌落路旁排水溝，傷重不治。林姓男友今天被人發現大武崙沙灘停車場，陳屍車內。圖為李女車禍現場。記者邱瑞杰／翻攝

自摔 車禍 消防人員

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