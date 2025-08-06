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東港安泰醫院颱風天大火9死 水電設備士錯誤使用延長線釀悲劇

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣東港安泰醫院去年10月山陀兒颱風大火釀9死7傷，燒出醫院違建，檢方今偵結，榮譽院長蘇清泉等4人獲緩起訴。檢方緩起訴書指出，起火原因，當天颱風風雨交加，醫院水電設備士處理颱風積水問題，動力供應中心沉水馬達無法啟動，錯誤使用延長線，導致延長線電線短路出現火花，加上違建破壞防火區劃，導致火勢蔓延。

檢方緩起訴指出，醫院水電設備士鄭男、王男去年10月3日上午7時許山陀兒颱風來襲時，他們在動力供應中心處理颱風帶來積水問題，兩人共同操作放置在安泰醫院D棟大樓增建的機房沉水馬達。

檢方緩起訴指出，沉水馬達的電源線插頭原本是在位於增建機房內、纏繞在無熔絲開關的電線的白色實心線所連結的插座，因為沉水馬達連接後沒有啟動，鄭男、王男未向醫院職業安全管理室申請核准使用延長線的情況下，直接拿取放在增建機房內的花線材質的黃色延長線，之後將延長線插在插座上，但沉水馬達仍無法啟動，錯誤操作延長線，並將使用中的延長線放在可燃物品旁。

兩人見狀沒有拔除黃色延長線插頭，直接離開現場，未料當天7時31分時，黃色延長線因電線短路出現火花，過一分鐘後，出現少許濃煙，接著增建機房一樓東南側地面附近火勢逐漸擴大，火勢引燃該處擺放送風機紙箱、空調出風口與空調送風機的塑膠可燃物後，火勢沿著動力供應中心2樓南側鐵製地板，經由各樓層天花板往上方樓層燃燒，由於動力供應中心違法增建後，已破壞防火區劃，導致火煙蔓延進入D棟。

火災延燒過程中，鄭男、王男前往動力供應中心1樓附近尋找失火點，王男在搜尋中因逃生不及遭火噬。另外造成在D棟8名住院病人來不及逃生死亡，還有7人受傷，其中一人提告，事後和解撤回告訴。

去年十月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院發生大火釀九死，起火動力供應中心是違建。圖／報系資料照
去年十月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院發生大火釀九死，起火動力供應中心是違建。圖／報系資料照
去年十月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院發生大火釀九死，起火的動力中心是違建。圖／報系資料照
去年十月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院發生大火釀九死，起火的動力中心是違建。圖／報系資料照
去年十月屏東縣東港安泰醫院大火釀九死也燒出醫院違建，起火的動力供應中心。圖／屏東地檢署提供
去年十月屏東縣東港安泰醫院大火釀九死也燒出醫院違建，起火的動力供應中心。圖／屏東地檢署提供
去年十月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院發生大火釀九死，檢方歷時近一年偵結，東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉（左三）等四人緩起訴。圖／報系資料照
去年十月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院發生大火釀九死，檢方歷時近一年偵結，東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉（左三）等四人緩起訴。圖／報系資料照
去年十月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院發生大火釀九死燒出醫院違建，消防人員現場處理火災時序表。圖／屏東地檢署提供
去年十月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院發生大火釀九死燒出醫院違建，消防人員現場處理火災時序表。圖／屏東地檢署提供
去年十月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院發生大火釀九死，去年案發當時，縣長周春米（左四）到場後聽取消防局長李彬正（左三）說明，東港安泰醫院榮譽院長、立委蘇清泉（左五）在一旁。圖／報系資料照
去年十月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院發生大火釀九死，去年案發當時，縣長周春米（左四）到場後聽取消防局長李彬正（左三）說明，東港安泰醫院榮譽院長、立委蘇清泉（左五）在一旁。圖／報系資料照
去年十月屏東縣東港安泰醫院大火釀九死也燒出醫院違建，起火的動力中心違建增設機房。圖／屏東地檢署提供
去年十月屏東縣東港安泰醫院大火釀九死也燒出醫院違建，起火的動力中心違建增設機房。圖／屏東地檢署提供
去年十月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院發生大火釀九死，起火動力中心是違建。圖／報系資料照
去年十月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院發生大火釀九死，起火動力中心是違建。圖／報系資料照
去年十月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院發生大火釀九死，屏東縣政府發言人鄞鳳蘭今年一月說明，起火的動力供應中心是違建。圖／報系資料照
去年十月山陀兒颱風來襲，屏東縣東港安泰醫院發生大火釀九死，屏東縣政府發言人鄞鳳蘭今年一月說明，起火的動力供應中心是違建。圖／報系資料照
去年十月屏東縣東港安泰醫院大火釀九死也燒出醫院違建，起火的動力供應中心。圖／屏東地檢署提供
去年十月屏東縣東港安泰醫院大火釀九死也燒出醫院違建，起火的動力供應中心。圖／屏東地檢署提供

東港 延長線 蘇清泉 山陀兒颱風

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