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高雄興達港釣客疑落海 釣具還遺留現場卻不見蹤影

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市茄萣區興達港一處工作平台船傳出有名69歲謝姓釣客失聯，從昨晚出門釣魚後到今天中午都未返家，但他的釣具及車輛都還遺留在現場，人卻不見蹤影，懷疑落海失聯，海巡持續針對興達港港區展開搜索。

據了解，這名謝姓釣客平常都會選在凌晨特地前往興達港岸邊一處停泊的平台工作船，在工作船船尾垂釣，早上天亮後8時左右便會離開，不過報案民眾稱，今晨還有看到謝男前來釣魚，但今天中午卻發現，他的釣具都還放在現場，人卻不見了，因此立即向警方報案。

湖內警方趕抵現場後，確認平台工作船還留有謝男的釣具，且港邊還停放著謝男所駕駛前來的車輛，證明他並未駕車離開，警方隨即通知謝男家屬協助了解情況。

謝男妻子向警方表示，丈夫昨晚深夜約11時許從台南仁德家中開車出發，前往興達港邊釣魚，平常他大概隔天中午就會回家，但今天中午還沒等到丈夫回家，反而先接到警方通知丈夫失聯消息。

海巡人員今下午針對興達港展開搜尋，不過仍未發現失聯的謝姓釣客身影，懷疑他或許有可能因清晨天色昏暗，意外失足落水，掉入水中後無力游上岸，甚至可能流向外海，因此持續擴大搜尋範圍，要找到下落。

謝姓釣客平時會選在凌晨到這處平台工作船上垂釣，卻疑似落水掉入興達港失聯。記者巫鴻瑋／翻攝
謝姓釣客平時會選在凌晨到這處平台工作船上垂釣，卻疑似落水掉入興達港失聯。記者巫鴻瑋／翻攝

失聯 興達港

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