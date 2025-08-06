聽新聞
0:00 / 0:00
影／23歲公車司機vs.62歲機車騎士 攔車、吵架、互告三部曲
新北市八里區中山路前天晚上有1輛機車和1輛公車直接停在車道上吵架，司機報案說被惡意攔車，員警趕抵雙方又說沒事了，不需警方介入。1小時之後騎士反悔提告妨害自由等罪，公車司機接到通知，下班之後也提告。
此案發生在晚上9點多，23歲林姓司機駕駛公車行經八里國小舊校門前，聲稱因前方機車準備轉彎卻未打方向燈便在路上減速妨礙通行，於是按喇叭超車並用廣播嗆騎士等著收罰單，引起62歲許男不滿，直接在車道上調頭逆向迎面攔停公車理論。
雙方你來我往互嗆，造成後方來車通行受阻，林姓公車司機一度先到車後疏導交通，再走回車頭繼續吵架，隨後打電話報案聲稱有人惡意攔停公車。員警趕抵雙方又說不需要介入處理，警方直接依違反道路交通管理處罰條例第43條，非遇突發狀況在行駛途中任意於車道中暫停，涉嫌危險駕駛妨害交通，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。
雙方不歡而散，機車騎士事後想想心有不甘反悔，晚間10時許又到八里分駐所提告恐嚇、妨害自由、妨害名譽，公車司機接獲通知挨告必須做筆錄，深夜11時許下班之後也向警方提告。全案依規定受理雙方互告，將函送士林地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言