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影／23歲公車司機vs.62歲機車騎士 攔車、吵架、互告三部曲

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里區中山路前天晚上有1輛機車和1輛公車直接停在車道上吵架，司機報案說被惡意攔車，員警趕抵雙方又說沒事了，不需警方介入。1小時之後騎士反悔提告妨害自由等罪，公車司機接到通知，下班之後也提告。

此案發生在晚上9點多，23歲林姓司機駕駛公車行經八里國小舊校門前，聲稱因前方機車準備轉彎卻未打方向燈便在路上減速妨礙通行，於是按喇叭超車並用廣播嗆騎士等著收罰單，引起62歲許男不滿，直接在車道上調頭逆向迎面攔停公車理論。

雙方你來我往互嗆，造成後方來車通行受阻，林姓公車司機一度先到車後疏導交通，再走回車頭繼續吵架，隨後打電話報案聲稱有人惡意攔停公車。員警趕抵雙方又說不需要介入處理，警方直接依違反道路交通管理處罰條例第43條，非遇突發狀況在行駛途中任意於車道中暫停，涉嫌危險駕駛妨害交通，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。

雙方不歡而散，機車騎士事後想想心有不甘反悔，晚間10時許又到八里分駐所提告恐嚇、妨害自由、妨害名譽，公車司機接獲通知挨告必須做筆錄，深夜11時許下班之後也向警方提告。全案依規定受理雙方互告，將函送士林地檢署偵辦。

新北市八里區前天晚上發生行車糾紛，公車按喇叭超車引起不滿，機車折返擋住公車去路，雙方停在車道上吵架。司機自行報警，事後又將影像上傳網路。圖／翻攝臉書爆料公社
新北市八里區前天晚上發生行車糾紛，公車按喇叭超車引起不滿，機車折返擋住公車去路，雙方停在車道上吵架。司機自行報警，事後又將影像上傳網路。圖／翻攝臉書爆料公社
新北市八里區前天晚上有1輛機車和1輛公車直接停在車道上吵架，司機報案說被惡意攔車，員警趕抵雙方又說沒事了，不需警方介入。1小時之後騎士反悔提告，公車司機接到通知，下班之後也提告。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區前天晚上有1輛機車和1輛公車直接停在車道上吵架，司機報案說被惡意攔車，員警趕抵雙方又說沒事了，不需警方介入。1小時之後騎士反悔提告，公車司機接到通知，下班之後也提告。記者林昭彰／翻攝

提告 公車 機車騎士

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