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龜山高壓電塔驚悚一幕 一人離奇「垂掛60公尺高電纜」亡

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區龍壽工業區後方今下午驚傳有民眾綁繩垂掛在60公尺高的高壓電線上，警、消獲報到場時出動空拍機接近，初判已死亡；台電指出排除是台電人員，身分待確認，目前已到場斷電，由於該處位置相當高，消防人員正研議救援行動搜救。

桃園市消防局指出，今下午4時13分接獲迴龍派出所員警報案，指龜山區龍壽工業區後方有民眾上吊於台電高壓電塔電線上，立即聯繫台電人員到場確認，目前台電人員上塔斷電，並出動空拍機接近高空協助搶救；警方表示初步排除外力介入，將調閱附近監視器釐清事發經過。

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桃園市龜山區龍壽工業區後方今下午驚傳有民眾綁繩垂掛在60公尺高的高壓電線上。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區龍壽工業區後方今下午驚傳有民眾綁繩垂掛在60公尺高的高壓電線上。記者周嘉茹／翻攝

台電 桃園 空拍機

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