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民眾划獨木舟出海翻覆…僅剩船被打上岸 海陸空搜救中

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

東北角有釣客報案，看到有民眾划立漿在海上翻覆，疑有人落海失蹤。消防局、海巡署都派員前往搜救，內政部空勤直升機也到場協尋，尚未發現失蹤者。

今天下午近3時，新北市貢寮區澳仔漁港附近有釣客向海巡人員說，先前看到有人划立漿出海，後來看到立槳翻覆，擔心有人遇難。這具釣客口中的立槳，後來被海浪打上岸，海巡人員檢視確認是獨木舟，通報警、消合力搜救。

消防局派遣11車29人到場，在附近海岸搜尋，海巡署巡防艇也在海面搜救，空勤直升機下午4時30分左右飛抵現場，擴大搜救範圍，但到晚間6時30分仍未發現失蹤者。

東北角有釣客報案，看到紅色SUP（立漿，實為獨木舟）在海上翻覆，疑有人落海失蹤。消防局、海巡署都派員前往搜救，內政部空勤直升機也到場協尋，尚未發現失蹤者。記者邱瑞杰／翻攝
東北角有釣客報案，看到紅色SUP（立漿，實為獨木舟）在海上翻覆，疑有人落海失蹤。消防局、海巡署都派員前往搜救，內政部空勤直升機也到場協尋，尚未發現失蹤者。記者邱瑞杰／翻攝
東北角有釣客報案，看到紅色SUP（立漿，實為獨木舟）在海上翻覆，疑有人落海失蹤。消防局、海巡署都派員前往搜救，內政部空勤直升機也到場協尋，尚未發現失蹤者。記者邱瑞杰／翻攝
東北角有釣客報案，看到紅色SUP（立漿，實為獨木舟）在海上翻覆，疑有人落海失蹤。消防局、海巡署都派員前往搜救，內政部空勤直升機也到場協尋，尚未發現失蹤者。記者邱瑞杰／翻攝
東北角有釣客報案，看到紅色SUP（立漿，實為獨木舟）在海上翻覆，疑有人落海失蹤。消防局、海巡署都派員前往搜救，內政部空勤直升機也到場協尋，尚未發現失蹤者。記者邱瑞杰／翻攝
東北角有釣客報案，看到紅色SUP（立漿，實為獨木舟）在海上翻覆，疑有人落海失蹤。消防局、海巡署都派員前往搜救，內政部空勤直升機也到場協尋，尚未發現失蹤者。記者邱瑞杰／翻攝
東北角有釣客報案，看到紅色SUP（立漿，實為獨木舟）在海上翻覆，疑有人落海失蹤。消防局、海巡署都派員前往搜救，內政部空勤直升機也到場協尋，尚未發現失蹤者。記者邱瑞杰／翻攝
東北角有釣客報案，看到紅色SUP（立漿，實為獨木舟）在海上翻覆，疑有人落海失蹤。消防局、海巡署都派員前往搜救，內政部空勤直升機也到場協尋，尚未發現失蹤者。記者邱瑞杰／翻攝
東北角有釣客報案，看到紅色SUP（立漿，實為獨木舟）在海上翻覆，疑有人落海失蹤。消防局、海巡署都派員前往搜救，內政部空勤直升機也到場協尋，尚未發現失蹤者。記者邱瑞杰／翻攝
東北角有釣客報案，看到紅色SUP（立漿，實為獨木舟）在海上翻覆，疑有人落海失蹤。消防局、海巡署都派員前往搜救，內政部空勤直升機也到場協尋，尚未發現失蹤者。記者邱瑞杰／翻攝

失蹤 立槳 海巡署 直升機 獨木舟

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