民眾划獨木舟出海翻覆…僅剩船被打上岸 海陸空搜救中

東北角有釣客報案，看到有民眾划立漿在海上翻覆，疑有人落海失蹤。消防局、海巡署都派員前往搜救，內政部空勤直升機也到場協尋，尚未發現失蹤者。

今天下午近3時，新北市貢寮區澳仔漁港附近有釣客向海巡人員說，先前看到有人划立漿出海，後來看到立槳翻覆，擔心有人遇難。這具釣客口中的立槳，後來被海浪打上岸，海巡人員檢視確認是獨木舟，通報警、消合力搜救。