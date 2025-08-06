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高雄男子興達港釣魚疑失聯 警消海巡聯手搜尋

中央社／ 高雄6日電

謝姓男子昨天晚上獨自開車到高雄茄萣區釣魚，有釣客今天發現其釣具與車輛留在興達港周邊，卻不見人影。經家屬確認謝男並未返家，警消目前已展開搜尋，盼盡速尋獲。

高雄市政府警察局湖內分局員警說明，茄萣分駐所今天下午1時11分許獲報，有釣客指出，平時常見69歲謝男在凌晨前往興達港邊平台釣魚，並於清晨8時許開車離開，但直至中午，謝男的車輛及釣具仍停放現場，卻不見其人影，懷疑謝男失聯。

警方派員了解狀況，並通知謝男54歲妻子、住台南仁德區的陳姓女子趕赴現場辨識。據警方新聞稿指出，陳女表示，現場遺留釣具確實為丈夫所有，謝男平時會在晚上11時至12時之間開車去釣魚，通常會在中午12時前返家，但至今未歸。

警方表示，謝男的手機留在港邊，已交還家屬。目前海巡及消防人員已展開港區搜尋作業，警方也派員持續協助現場調查，並聯繫相關單位擴大搜尋範圍，以釐清謝男下落。

海巡 妻子 興達港

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