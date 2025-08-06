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高雄港吊櫃作業出事！吊臂斷裂貨櫃落海 司機頭受傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄港48號碼頭今天上午吊掛貨櫃作業發生意外，高雄港務分公司了解狀況，與高雄港務警察總隊有異。據港務公司了解，是吊車吊臂斷裂，造成吊掛中的2只20呎貨櫃落海，吊車司機頭部碰傷，送往醫就醫。

這場吊櫃意外，原本高雄港務警察總隊了解，48號碼頭吊掛2只20呎貨櫃上高金輪，將貨櫃吊上後，疑未擺正致2只貨櫃由船上掉落海面，後來趕緊再利用吊臂將2只貨櫃吊上岸，未造成傷亡。

不過，高雄港務分公司了解，吊車於48號碼頭大中輪旁吊櫃時，吊車吊桿斷裂，造成吊掛中2只20呎貨櫃落海、吊臂斷裂及吊車側翻，傾靠於大中輪船身上，吊車司機頭部些微碰傷，由船公司自行送往高醫就醫，大中輪僅欄杆損壞、無傾斜、無下沉跡象，也無漏油情事。

高雄港務分公司表示，掉落海上的2只貨櫃及斷裂吊臂架已吊至岸邊，周邊水域無漂流物，不影響船舶航行，警艇解除安全警戒任務後已撤離。

高雄港48號碼頭今天因吊車吊桿斷裂，2只貨櫃落海。圖／高雄港務分公司提供
高雄港48號碼頭今天因吊車吊桿斷裂，2只貨櫃落海。圖／高雄港務分公司提供
高雄港48號碼頭今天因吊車吊桿斷裂，2只貨櫃落海。圖／高雄港務分公司提供
高雄港48號碼頭今天因吊車吊桿斷裂，2只貨櫃落海。圖／高雄港務分公司提供
高雄港48號碼頭今天因吊車吊桿斷裂，2只貨櫃落海。圖／高雄港務分公司提供
高雄港48號碼頭今天因吊車吊桿斷裂，2只貨櫃落海。圖／高雄港務分公司提供

貨櫃 碼頭 高雄港

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