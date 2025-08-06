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母女遭詐…警諷「妳還活著喔」害輕生不起訴 內湖分局說話了
台北市一對母女去年遭假投資詐騙1200萬元輕生，劉姓警員致電被害人時稱「妳還活著喔？」，被依加工自殺罪函送；士林地檢署認為，劉未有唆使輕生犯意，與家屬進行修復式司法及達成和解，今不起訴處分。內湖警分局表示尊重及感謝，以此為鑒精進警務。
內湖分局表示，對於士檢檢察官採修復式司法方式處理本案，予以尊重與感謝，可給警員向被害人家屬表示歉意機會；分局將以此為鑒，持續精進警務工作，努力重建與提升民眾對警方的信任，共同為維護社會治安、保障人民生命財產安全而努力。
警方調查，被詐騙的55歲婦人去年12月4日由29歲女兒陪同，赴內湖分局港墘派出所報案，31歲劉姓警員受理，6日致電婦人約時間製作第二次筆錄時說「妳還活著喔？」，8日母女被發現陳屍住處，遺書透露遭詐騙及被警察嘲諷；分局認定劉言詞不當缺乏同理心，記1大過函送士檢。
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