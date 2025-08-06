快訊

台積電機密外洩…前工程師直言「恐不是第一次」 籲政府向日求償

趙露思年收破5億！開撕經紀公司「關鍵原因」曝 網嘆：走投無路

斷送機會？美印關稅談判破局內幕曝光 外媒：印度犯了3大錯

苗栗泰安落石砸扁車釀2死 鄉長曝山區整個月豪大雨不斷

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣泰安鄉苗62-1線道路今天下午3點30分左右發生落石坍方，巨大的落石砸中一輛行經的轎車，車內2名男子都不幸死亡，這起意外事件現由警方調查處理中。泰安鄉長陳吉基稍後也趕到現場，他表示近一個月來泰安陸陸續續下起豪大雨，今天放晴，土石很容易崩坍，提醒往來的駕駛人要特別留意。

苗栗縣消防局表示，下午3點19分接獲通報，泰安鄉清安村豆腐街向清安國小方向的苗62-1線道路發生土石滑落，一輛轎車被巨石砸中，有2人受困車內，派遣泰安、特搜、大湖及第五大隊人車趕往，經搶救將駕駛座59歲涂姓男子救出，但他已無呼吸心跳等生命徵象，緊急送往大湖鄉大順醫院搶救，但急救無效，車內另一名男子因明顯死亡，交由警方調查處理。

陳吉基表示，一個月來泰安地區頻頻下起豪大雨，今天一放晴，土石很容易滑落，發生意外的2名男子可能是居住大湖的鄉親，今天到泰安工作，不料返程遇上土石坍方發生不幸，確切身分必須由警方調查確認。

大湖警方表示，接獲通報後，立即派遣警力趕赴現場，封閉道路並設置封鎖線及交通錐，管制人車進入，同時通知鄉公所建設課等單位派遣廠商處理。警方後續將報請刑事相驗，釐清事故發生原因。

警方提醒，近期雨勢不斷，山區道路易有落石或樹木倒塌情形，駕駛人行經山區務必提高警覺，保持安全車距與行車速度，並隨時關注即時路況資訊，以確保行車安全。

苗栗縣泰安鄉苗62-1線道路今天下午3點30分左右發生落石坍方，巨大的落石砸中一輛行經的轎車，車內2名男子都不幸死亡。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉苗62-1線道路今天下午3點30分左右發生落石坍方，巨大的落石砸中一輛行經的轎車，車內2名男子都不幸死亡。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉苗62-1線道路今天下午3點30分左右發生落石坍方，巨大的落石砸中一輛行經的轎車，車頂被壓扁，車內2名男子都不幸死亡。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉苗62-1線道路今天下午3點30分左右發生落石坍方，巨大的落石砸中一輛行經的轎車，車頂被壓扁，車內2名男子都不幸死亡。圖／民眾提供

落石 死亡 鄉長

延伸閱讀

苗栗泰安落石砸扁轎車！1男當場慘死 男駕駛救出昏迷送醫

高市府送暖原鄉 陳其邁赴桃源區部落送物資

泰安苗62-1線道路坍方！汽車遭落石砸中 2人命危搶救中

受昨日豪雨影響、邊坡落石掉落鐵軌 烏來台車暫時停駛

相關新聞

苗栗泰安落石砸扁車釀2死 鄉長曝山區整個月豪大雨不斷

苗栗縣泰安鄉苗62-1線道路今天下午3點30分左右發生落石坍方，巨大的落石砸中一輛行經的轎車，車內2名男子都不幸死亡，這...

瞬間曝光！北市無照男直直撞7車擠一團 釀2傷1人脊椎骨折

今天下午1時許，由27歲陳姓男子駕駛轎車行經台北市大安區和平東路時，疑似因為頭暈，沒有注意車前狀況與煞車，前車頭直接連續...

母女遭詐…警諷「妳還活著喔」害輕生不起訴 內湖分局說話了

台北市一對母女去年遭假投資詐騙1200萬元輕生，劉姓警員致電被害人時稱「妳還活著喔？」，被依加工自殺罪函送；士林地檢署認...

林口墓地工寮突竄火舌 消防灌救赫見男焦屍

新北市林口區瑞平里墓地內1處工寮，今天下午3時許發生火警。新北市消防局獲報派遣人車前往灌救，迅速將火勢撲滅，但消防人員進...

剛停好下車…花蓮老夫妻看診慘遭小客車衝撞 夫傷妻命危

花蓮秀林鄉一名游姓男子下午載妻子看病，才剛停好車下車，竟遭小客車衝撞，游妻被變形車輛擠壓傷勢嚴重，消防人員救出送醫到院前無心跳呼吸，還在搶救，游男及小客車林姓女駕駛輕傷，詳細肇事原因還待警方調查。

高雄港吊櫃作業出意外 吊臂斷裂貨櫃落海 司機受傷

高雄港48號碼頭今天上午吊掛貨櫃作業發生意外，高雄港務分公司了解狀況，與高雄港務警察總隊有異。據港務公司了解，是吊車吊臂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。