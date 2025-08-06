苗栗泰安落石砸扁車釀2死 鄉長曝山區整個月豪大雨不斷

苗栗縣泰安鄉苗62-1線道路今天下午3點30分左右發生落石坍方，巨大的落石砸中一輛行經的轎車，車內2名男子都不幸死亡，這起意外事件現由警方調查處理中。泰安鄉長陳吉基稍後也趕到現場，他表示近一個月來泰安陸陸續續下起豪大雨，今天放晴，土石很容易崩坍，提醒往來的駕駛人要特別留意。

苗栗縣消防局表示，下午3點19分接獲通報，泰安鄉清安村豆腐街向清安國小方向的苗62-1線道路發生土石滑落，一輛轎車被巨石砸中，有2人受困車內，派遣泰安、特搜、大湖及第五大隊人車趕往，經搶救將駕駛座59歲涂姓男子救出，但他已無呼吸心跳等生命徵象，緊急送往大湖鄉大順醫院搶救，但急救無效，車內另一名男子因明顯死亡，交由警方調查處理。

陳吉基表示，一個月來泰安地區頻頻下起豪大雨，今天一放晴，土石很容易滑落，發生意外的2名男子可能是居住大湖的鄉親，今天到泰安工作，不料返程遇上土石坍方發生不幸，確切身分必須由警方調查確認。

大湖警方表示，接獲通報後，立即派遣警力趕赴現場，封閉道路並設置封鎖線及交通錐，管制人車進入，同時通知鄉公所建設課等單位派遣廠商處理。警方後續將報請刑事相驗，釐清事故發生原因。