必勝客稱火山披薩非首創 達美樂：交律師團隊處理

達美樂指控必勝客今年推出火山熔岩披薩涉抄襲，將採取法律行動，必勝客今天發聲明稱此披薩並非達美樂首創。達美樂表示，將積極捍衛正宗火山披薩品牌，已交專業律師團隊處理。

披薩業者必勝客今年6月推出火山熔岩披薩，不過達美樂認為是抄襲，將採取法律行動。

必勝客今天發聲明表示，達美樂主張「火山披薩」商品為其具有原創性產品，但據查早在該品牌推出火山披薩前，坊間餐廳、網路食譜已多次出現造型設計或名稱與其極為相似的餐點，由此可見並非市場首創。

必勝客指出，根據經濟部智慧財產局相關網站公開資訊，達美樂申請「火山披薩」商標註冊已遭智慧局函覆核駁，智慧局並明確指出達美樂申請的火山披薩商標註冊，經初步審查並不具有商標識別性。

必勝客認為，達美樂宣稱自身火山披薩具原創性、受著作權保障等，皆不符合事實，而達美樂所稱「採取法律行動」，必勝客也未收到來自法院正式法律文書。

面對必勝客質疑，達美樂發聲明表示，從2024年初推出火山披薩以來，已經投入相當大的資源，讓消費者認識火山披薩，並受到廣大消費者的歡迎及支持，長久以來都是達美樂的招牌暢銷商品。

達美樂指出，現在市場上出現外觀及吃法均極其相似的產品，顯然坐享其成，會積極捍衛正宗火山披薩品牌，目前都已交由專業律師團隊處理。