快訊

台積電機密外洩…前工程師直言「恐不是第一次」 籲政府向日求償

趙露思年收破5億！開撕經紀公司「關鍵原因」曝 網嘆：走投無路

斷送機會？美印關稅談判破局內幕曝光 外媒：印度犯了3大錯

聽新聞
0:00 / 0:00

台南84歲翁開車騎地下道分隔島 慌到連喊「不知怎麼開的」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

84歲王姓老翁今天上午11時，駕駛車輛沿東寧地下道西向東直行，不慎擦撞並「騎」上中央分隔島，還一路往前行駛一小段後才動彈不得，當時導致車道變成一線道，後方車輛大排長龍；警方獲報到場，確認酒測值為0，無人受傷，排除事故現場，肇事原因調查釐清中。

有43萬人追蹤的臉書粉絲專頁「台南式」今天中午PO出一張照片，是一輛轎車卡在地下道的中央分隔島，貼文寫下「怎麼開的呢？東寧路地下道」，迄今獲得逾4900個讚，472則留言，網友好奇「怎麼開的呢」、「飛起來了怎麼可能救命啊我不要」、「這樣的技術萬中無一啊，單輪在橫桿上」。

台南市警第一分局交通分隊獲報，上午11時許到場處理，發現駕駛是84歲王姓老翁，下車後十分緊張，連稱他也不知道怎麼開的；警方確認他沒有酒駕，排除事故，呼籲民眾駕車行駛地下道，務必注意光線變化，並隨時留意車前狀況，以保障自己及其他用路人安全。

有43萬人追蹤的臉書粉絲專頁「台南式」今天中午PO出一張照片，是一輛轎車卡在地下道的中央分隔島。圖／翻攝自「台南式」
有43萬人追蹤的臉書粉絲專頁「台南式」今天中午PO出一張照片，是一輛轎車卡在地下道的中央分隔島。圖／翻攝自「台南式」
84歲王姓老翁今天上午11時，駕駛車輛沿東寧地下道西向東直行，不慎擦撞並「騎」上中央分隔島，還一路往前行駛一小段後才動彈不得。記者袁志豪／翻攝
84歲王姓老翁今天上午11時，駕駛車輛沿東寧地下道西向東直行，不慎擦撞並「騎」上中央分隔島，還一路往前行駛一小段後才動彈不得。記者袁志豪／翻攝
84歲王姓老翁今天上午11時，駕駛車輛沿東寧地下道西向東直行，不慎擦撞並「騎」上中央分隔島，還一路往前行駛一小段後才動彈不得。記者袁志豪／翻攝
84歲王姓老翁今天上午11時，駕駛車輛沿東寧地下道西向東直行，不慎擦撞並「騎」上中央分隔島，還一路往前行駛一小段後才動彈不得。記者袁志豪／翻攝
84歲王姓老翁今天上午11時，駕駛車輛沿東寧地下道西向東直行，不慎擦撞並「騎」上中央分隔島，還一路往前行駛一小段後才動彈不得。記者袁志豪／翻攝
84歲王姓老翁今天上午11時，駕駛車輛沿東寧地下道西向東直行，不慎擦撞並「騎」上中央分隔島，還一路往前行駛一小段後才動彈不得。記者袁志豪／翻攝
84歲王姓老翁今天上午11時，駕駛車輛沿東寧地下道西向東直行，不慎擦撞並「騎」上中央分隔島，還一路往前行駛一小段後才動彈不得。記者袁志豪／翻攝
84歲王姓老翁今天上午11時，駕駛車輛沿東寧地下道西向東直行，不慎擦撞並「騎」上中央分隔島，還一路往前行駛一小段後才動彈不得。記者袁志豪／翻攝

台南 車禍

延伸閱讀

影／闖紅燈與對向轎車對撞 離奇「倒退嚕」神滑移碰碰車影片曝光

嘉義水上台1線塌陷 疑與地下道抽水站有關

台南今晨大雨機車滅頂...「阿堂鹹粥」也進水 還有「小東游泳池」

公館圓環說明會未解…民眾拍桌嗆：根本沒要改 只為替蔣萬安解套

相關新聞

瞬間曝光！北市無照男直直撞7車擠一團 釀2傷1人脊椎骨折

今天下午1時許，由27歲陳姓男子駕駛轎車行經台北市大安區和平東路時，疑似因為頭暈，沒有注意車前狀況與煞車，前車頭直接連續...

林口墓地工寮突竄火舌 消防灌救赫見男焦屍

新北市林口區瑞平里墓地內1處工寮，今天下午3時許發生火警。新北市消防局獲報派遣人車前往灌救，迅速將火勢撲滅，但消防人員進...

剛停好下車…花蓮老夫妻看診慘遭小客車衝撞 夫傷妻命危

花蓮秀林鄉一名游姓男子下午載妻子看病，才剛停好車下車，竟遭小客車衝撞，游妻被變形車輛擠壓傷勢嚴重，消防人員救出送醫到院前無心跳呼吸，還在搶救，游男及小客車林姓女駕駛輕傷，詳細肇事原因還待警方調查。

苗栗泰安落石砸車釀2死 鄉長：山區整個月豪大雨不斷致土石滑落

苗栗縣泰安鄉苗62-1線道路今天下午3點30分左右發生落石坍方，巨大的落石砸中一輛行經的轎車，車內2名男子都不幸死亡，這...

台南84歲翁開車騎地下道分隔島 慌到連喊「不知怎麼開的」

84歲王姓老翁今天上午11時，駕駛車輛沿東寧地下道西向東直行，不慎擦撞並「騎」上中央分隔島，還一路往前行駛一小段後才動彈...

苗栗泰安落石砸扁轎車！1男當場慘死 男駕駛救出昏迷送醫

苗栗縣泰安鄉苗62-1線道路下午3點多發生落石坍方，當時行經落石路段的一輛轎車被砸中變形，2名男子受困，救援人員據報趕到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。