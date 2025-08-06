台南84歲翁開車騎地下道分隔島 慌到連喊「不知怎麼開的」

84歲王姓老翁今天上午11時，駕駛車輛沿東寧地下道西向東直行，不慎擦撞並「騎」上中央分隔島，還一路往前行駛一小段後才動彈不得，當時導致車道變成一線道，後方車輛大排長龍；警方獲報到場，確認酒測值為0，無人受傷，排除事故現場，肇事原因調查釐清中。

有43萬人追蹤的臉書粉絲專頁「台南式」今天中午PO出一張照片，是一輛轎車卡在地下道的中央分隔島，貼文寫下「怎麼開的呢？東寧路地下道」，迄今獲得逾4900個讚，472則留言，網友好奇「怎麼開的呢」、「飛起來了怎麼可能救命啊我不要」、「這樣的技術萬中無一啊，單輪在橫桿上」。