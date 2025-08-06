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剛停好下車…花蓮老夫妻看診慘遭小客車衝撞 夫傷妻命危

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮秀林鄉一名游姓男子下午載妻子看病，才剛停好車下車，竟遭小客車衝撞，游妻被變形車輛擠壓傷勢嚴重，消防人員救出送醫到院前無心跳呼吸，還在搶救，游男及小客車林姓女駕駛輕傷，詳細肇事原因還待警方調查。

67歲游男和68歲的江姓妻子住在秀林鄉和平村，今天同乘小貨車到秀林鄉加灣段一間診所看病，下午3時40分抵達診所，兩人才剛下車，一輛由北往南的白色小客車不明原因偏離車道直衝路肩，小貨車被猛力衝撞轉向，擠壓游妻，造成她當場腳部變形。

消防人員獲報趕往協助傷患脫困，游妻傷勢嚴重當場失去呼吸心跳，被送往慈濟醫院搶救，游男頭部受傷、38歲小客車林姓女駕駛手部擦挫傷，均送國軍花蓮總醫院治療。

初步調查，小客車林姓女駕駛酒測沒有酒精反應，持照正常，疑似因為開車恍神，才偏離車道衝向路肩，警方還在調查確實肇事原因。白色小客車不只撞到小貨車，還波及另一輛小客車，幸好當時該車駕駛及一名乘客已下車進入診所看病，沒有受傷。

車禍地點位於台9線180公里處加灣段南下路段，事故發生後新城警分局立即派員趕到現場處理，並封鎖外側車道協助維護交通，到下午4時30分已排除。警方呼籲民眾不要有酒後駕車、疲勞駕駛、超速等違規行為並注意前方人、車動態，以維行車安全。

台9線180公里處秀林鄉加灣段下午發生嚴重事故，1人送醫失去呼吸心跳，2人輕傷，警方及消防人員到場處理。圖／民眾提供
台9線180公里處秀林鄉加灣段下午發生嚴重事故，1人送醫失去呼吸心跳，2人輕傷，警方及消防人員到場處理。圖／民眾提供
台9線180公里處秀林鄉加灣段下午發生嚴重事故，1人送醫失去呼吸心跳，2人輕傷，警方及消防人員到場處理。圖／民眾提供
台9線180公里處秀林鄉加灣段下午發生嚴重事故，1人送醫失去呼吸心跳，2人輕傷，警方及消防人員到場處理。圖／民眾提供
台9線花蓮加灣段下午發生車禍，一輛南下白色小客車不明原因偏離車道衝撞停放路邊的小貨車及小客車，造成1人命危2人受傷。圖／民眾提供
台9線花蓮加灣段下午發生車禍，一輛南下白色小客車不明原因偏離車道衝撞停放路邊的小貨車及小客車，造成1人命危2人受傷。圖／民眾提供

台9線花蓮加灣段下午發生車禍，停放路邊的小貨車及小客車遭衝撞，造成1人命危2人受傷。圖／民眾提供
台9線花蓮加灣段下午發生車禍，停放路邊的小貨車及小客車遭衝撞，造成1人命危2人受傷。圖／民眾提供

車道 診所 妻子 車禍

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