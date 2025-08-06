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剛停好下車…花蓮老夫妻看診慘遭小客車衝撞 夫傷妻命危
花蓮秀林鄉一名游姓男子下午載妻子看病，才剛停好車下車，竟遭小客車衝撞，游妻被變形車輛擠壓傷勢嚴重，消防人員救出送醫到院前無心跳呼吸，還在搶救，游男及小客車林姓女駕駛輕傷，詳細肇事原因還待警方調查。
67歲游男和68歲的江姓妻子住在秀林鄉和平村，今天同乘小貨車到秀林鄉加灣段一間診所看病，下午3時40分抵達診所，兩人才剛下車，一輛由北往南的白色小客車不明原因偏離車道直衝路肩，小貨車被猛力衝撞轉向，擠壓游妻，造成她當場腳部變形。
消防人員獲報趕往協助傷患脫困，游妻傷勢嚴重當場失去呼吸心跳，被送往慈濟醫院搶救，游男頭部受傷、38歲小客車林姓女駕駛手部擦挫傷，均送國軍花蓮總醫院治療。
初步調查，小客車林姓女駕駛酒測沒有酒精反應，持照正常，疑似因為開車恍神，才偏離車道衝向路肩，警方還在調查確實肇事原因。白色小客車不只撞到小貨車，還波及另一輛小客車，幸好當時該車駕駛及一名乘客已下車進入診所看病，沒有受傷。
車禍地點位於台9線180公里處加灣段南下路段，事故發生後新城警分局立即派員趕到現場處理，並封鎖外側車道協助維護交通，到下午4時30分已排除。警方呼籲民眾不要有酒後駕車、疲勞駕駛、超速等違規行為並注意前方人、車動態，以維行車安全。
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